De fijo, mucha gente hablará de lo que dijo en las últimas horas Natalia Carvajal sobre María Alejandra Acosta, la abanderada de Costa Rica en el Miss Universo 2026.

Miss Universe Costa Rica 2026 viajó el pasado 1 de noviembre a Puerto Rico para la concentración de la competencia internacional y para las actividades de los últimos días se suman para sus intenciones de ganarse la corona internacional.

Natalia Carvajal es presentadora de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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Precisamente a Carvajal, quien fue Miss Costa Rica en 2018 (en los tiempos de Teletica), le consultaron este domingo por la noche sobre el desempeño de Mariale en el Miss Universo 2026 y la guapa no ocultó lo que piensa.

Esto dijo Natalia Carvajal sobre Mariale Acosta

“Ustedes saben que yo amo a Mariale”, advirtió antes de dar su opinión sobre lo que ha hecho la herediana en los últimos 16 días.

La presentadora de Mira quién baila no tuvo mala impresión de la tica: todo lo que dijo fue positivo y aseguró algo que hará que muchos comenten y se froten las manos.

Mariale Acosta es la candidada costarricense en el Miss Universo 2026. (JUAN CALIVA IG:@_CALIVA_/Ricardo Aguirre/Gente OPA)

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Hay que recordar que Naty ha sido una de las ticas a las que mejor les ha ido en el Miss Universo. En su edición avanzó hasta el top 10 y quedó en la séptima posición entre 94 participantes.

“Así que no tengo más que decir que se ha visto (Mariale) preciosa, divina,espectacular, maravillosa, hermosa y que este año vamos a hacer historia”, consideró Carvajal.

Mariale ya está en la recta final del concurso. Este sábado 21 de noviembre será la competencia de los trajes nacionales; el domingo 22 de noviembre será la gala preliminar; y el martes 24 de noviembre será la gran final.