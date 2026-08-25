Natalia Carvajal contó el aterrador momento en que creyó que iba a morir: “Sálvenme la vida”

Natalia Carvajal recordó el fuerte episodio que vivió cuando sufrió su primer ataque de pánico. (Instagram/Instagram)

La presentadora costarricense Natalia Carvajal abrió su corazón en su pódcast 21 gramos y recordó uno de los momentos más aterradores que ha vivido: la primera vez que sufrió un ataque de pánico.

Carvajal contó que todo ocurrió mientras atravesaba una relación complicada y, al mismo tiempo, comenzaba a trabajar como escritora. El crecimiento profesional llegó rápidamente, pero también estuvo acompañado de mucha presión.

“La primera vez que yo tuve un ataque de pánico, estaba en un proceso de una relación muy complicada, encima estaba trabajando como escritora por primera vez”, relató.

La presentadora explicó que, aunque las oportunidades laborales fueron grandes y le estaba yendo bien, no tenía la experiencia de otros escritores y necesitaba mucho más tiempo para completar sus trabajos.

A esto se sumó el estrés y la falta de sueño.

“Había una noche en que pasé directo, llegó una mañana en que me iba a acostar a dormir y de repente sentía me estaba muriendo, que me estaba dando un ataque cardíaco”, recordó.

Natalia Carvajal contó su experiencia durante una conversación en su pódcast 21 gramos. (redes/Instagram)

Pensó que se estaba muriendo

Carvajal confesó que la sensación fue tan intensa que no dudó en llamar al 911, convencida de que estaba en peligro.

“Yo les dije: ‘Sálvenme la vida’”, contó.

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Sin embargo, después de ser atendida le explicaron que lo que estaba experimentando era un ataque de pánico.

A pesar de la explicación, la presentadora seguía convencida de que algo grave estaba ocurriendo.

“No podía respirar, se me estaba parando el corazón y yo estaba 100% convencida que era el fin de mi vida”, relató.

Carvajal reconoció que antes había escuchado hablar sobre los ataques de pánico, pero no comprendía realmente lo que podía experimentar una persona que atraviesa uno.

“Es el sentimiento más feo, duro, frustrante, aterrador que uno puede tener”, aseguró.

También describió algunos de los síntomas que experimentó aquella vez: dolor en el pecho, dificultad para respirar, sudoración y temblores.