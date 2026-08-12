Natalia Carvajal envía poderoso mensaje tras las tragedias recientes en Venezuela y Colombia

La modelo y presentadora Natalia Carvajal envió un potente mensaje a la gente afectada por los trágicos terremotos que golpearon recientemente a miles de personas en Colombia y Venezuela.

Este martes, un día después del devastador sismo en el país cafetero y a un mes y medio de los terremotos en Venezuela, Naty alzó la voz y pidió a la gente tender la mano a tantas personas que están sufriendo producto de esos desastres.

Natalia Carvajal es una de las mujeres más bellas de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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“Me duele el corazón”

“La verdad me duele el corazón ver a nuestra comunidad latinoamericana pasando otra vez por esto. Me duele el corazón saber que hoy hay madres que se levantaron sin sus hijos, hijos que se levantaron sin sus padres, hermanos y hermanas que se quedaron solos y familias completas que en un minuto perdieron todo por lo que trabajaron toda su vida.

“Primero en Venezuela, donde la situación todavía es crítica, y ahora en Colombia. Pega muy fuerte y estos son los momentos que nos recuerdan que las fronteras no son más que un montón de líneas que alguien se inventó un día, igual que las nacionalidades y en el fondo todos somos los mismos: somos humanos y el dolor de otros seres humanos nos pertenece, por eso con lo poquito o lo mucho que tengamos tenemos que ayudar a estas comunidades a salir adelante”, dijo Natalia.

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Natalia Carvajal expresa este mensaje en solidaridad con los damnificados por los terremotos en Venezuela y Colombia

La invitación de Natalia Carvajal para la gente

A los ciudadanos de ambos países, la guapa les envió “muchísimo amor y muchísima fortaleza” y a la gente de otros países que no sufre por esa situación les instó a disfrutar la vida.

“A ustedes solo quiero pedirles que vivan, porque si nos regalaron la posibilidad de estar otro día más en este viaje maravilloso, nuestra única responsabilidad es vivir al máximo porque el pasado ya no existe, el futuro es lo más incierto y lo único que tenemos es el presente y ni siquiera eso sabemos cuánto nos va a durar”, afirmó.

Natalia invitó a las personas que quieran solidarizarse con los damnificados a revisar sus historias de Instagram, donde compartirá información y links para realizar donaciones seguras destinadas a estas poblaciones que la están pasando tan mal.

Cientos de muertos y damnificados dejó el terremoto de 7.4 que golpeó Colombia este lunes. Fotografía: LUIS ACOSTA, AFP. (LUIS ACOSTA/AFP)

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