Natalia Carvajal revive el día que dejó sin palabras a uno de los personajes más famosos del mundo

Natalia Carvajal revivió el momento que la hizo viral en Miss Universo. (Instagram/Instagram)

Natalia Carvajal volvió a sacudir las redes al recordar uno de los momentos más icónicos de su paso por Miss Universo, ese que no solo la puso en el ojo del mundo, sino que dejó sin palabras a uno de los personajes más famosos del certamen.

La exreina de belleza compartió un video en sus redes sociales donde retomó esa escena que, con el paso del tiempo, sigue siendo recordada por muchos.

“Resulta que yo les hice a ustedes el video del trend ‘si me borraran la memoria’, pero al parecer no era lo que estaban esperando, así que aquí les dejo”, comentó la macha, desatando la nostalgia entre sus seguidores.

El episodio que marcó su participación ocurrió durante una dinámica en la que el presentador Steve Harvey le pidió un consejo “de anfitrión a anfitrión”, tomando en cuenta que ella también tenía experiencia frente a cámaras.

Lejos de quedarse en lo típico, Natalia respondió con una frase que terminó robándose el show.

La tica dejó sin palabras al presentador con una respuesta inesperada. (Natalia Carvajal /Natalia Carvajal)

“La sonrisa es genial, pero tengo que darte un consejo solo para el futuro, por si acaso… acércate porque no quiero que todos escuchen: si le dan un sobre muy, muy importante, trate de leerlo con cuidado”, dijo, en clara referencia luego de que él cometiera el famoso error de coronación en 2015.

El comentario dejó al presentador completamente en silencio por unos segundos, generando una reacción que rápidamente se volvió viral.

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Carvajal recordó ese instante en una entrevista pasada con La Teja y explicó lo que significó para ella.

“Ese momento me enseñó a no tener miedo de ser uno mismo. Había una percepción de que todo debía ser serio y perfecto, pero yo fui yo, y funcionó”, aseguró.

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Incluso contó que, tras bambalinas, el propio presentador se le acercó para reconocerle su atrevimiento.

“You got some nerve” (tenés agallas), le dijo.

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Como era de esperarse, la publicación reciente volvió a encender las reacciones en redes sociales.

“Gracias por complacer”, “Es que vos ganaste con esa respuesta” y “Qué tiempos, que se repitan”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores, recordando con cariño uno de los momentos más memorables de la tica en el escenario internacional.