A Natalia García y a Arianna Solano las une algo más que el gusto por el LESCO

La intérprete Lesco Arianna Solano y la periodista Natalia García se han vuelto tan amigas y se conocen tan bien que hasta la pegan en sus gustos al vestir. Cortesía

La periodista Natalia García no solo encontró en Arianna Solano, la intérprete Lesco, una gran compañera de trabajo sino además una amiga condicional.

Hace tres años la presentadora implementó que en el noticiero Telediario, de las 7 p.m., el lenguaje de señas fuera primordial y gracias a ello se dio la llegada de la vecina de Hatillo a su vida.

Desde entonces, ambas han hecho tan buen equipo que ya no solo comparten el set de canal 8 sino que salen con sus familias y hasta tienen los gustos muy parecidos. Ojo el por qué.

- ¿Qué fue lo que hizo que entre las dos se cayeran en gracia?

Natalia: Bueno, es que en realidad fue una química desde el primer momento porque Ari vino a hacer la prueba con otras intérpretes y desde el primer momento en que ella se sentó a la par mía, que por cierto, venía bastante nerviosa ese día, yo sentí la química y sabía que con ella iba a poder llevar a acabo el proyecto que tanto queríamos hacer y hacer la diferencia y, yo no sé si es porque molesta mucho (risas), pero la convivencia de trabajo se convirtió en una convivencia de amigas. La verdad es que estoy feliz de tenerla en mi vida.

- ¿En qué momento se dieron cuenta que podían ser confidente una de la otra?

Arianna: “Yo creo que desde el primer momento digamos, yo tenía cero experiencia en televisión, entonces, Natalia era mi aliada. Recuerdo que le decía: ‘no tengo sacos para ir a trabajar’ y ella me decía: ‘ok, entonces toda la semana vamos sin saco’, ese tipo de cosas fueron generando confianza y creo que la amistad se fue dando de cosa natural.

- ¿Qué le cayó bien en un principio de Natalia?

Ari: Siempre la admiré desde afuera, entonces, para mi fue un poco retador tener que trabajar con una persona que admiraba desde mucho atrás, pero Naty es una persona que siempre es superentregada a sus amigos, ella es incondicional siempre, y en los momentos más oscuros de estos tres años ha sido ella la que ha estado ahí, así que no puedo pedirle más a la vida porque mi compañera de trabajo también es mi amiga.

LEA MÁS: Vecina de Hatillo es la nueva presentadora Lesco de Telediario

Las dos se llevan tan bien que comparten mucho fuera del canal con sus respectivas familias. Cortesía

- Además del amor por el Lesco, ¿qué más las une?, ¿tienen otro gusto en común?

Naty: ¡El chisme! (risas). No en serio, vieras que cuando salimos nos encanta bailar, Ari es una profesional y ganadora de premios de baile, entonces, yo siempre ando rajando que baila un montón, pero yo no me le quedo atrás. Ella va a bailar y yo me le voy detrás.

Además, nuestras hijas tienen edades muy similares y, a parte de eso, se llevan superbien, entonces, fue como muy fácil. Somos mujeres que tenemos historias de vida muy similares, hemos pasado por situaciones muy similares entre nosotras, y eso nos ha unido mucho más. El tema de la edad creo que también influye un poco porque nos encanta compartir, contarnos cosas fuertes y apoyarnos mutuamente, entonces, creo que por ahí va esa química que nos ha unido.

- Se volvieron tan unidas que Ari la eligió madrina de confirma recientemente, ¡qué bonito!...

Ari: Bueno, creo que era lo que había en ese momento para escoger (risas). Si, yo siento que más bien llegamos tarde a nuestras vidas. Nuestras hijas son de una edad muy parecida, la mía tiene 17 y Pau (hija de Natalia) tiene 16, y esperamos se sigan llevando así de bien como nosotras, pero creo que ya hay muchas cosas que no podríamos desligar una de la otra.

Hay un detalle curioso y que la gente no nos cree, inclusive nuestro jefe no nos cree, que no nos ponemos de acuerdo y llegamos vestidas iguales al noticiero.

Naty: Eso se lo juro que pasa (coincidir en los colores) por lo menos en la semana, cuatro días (risas). Es que como yo me llevo la ropa desde las 6 a.m. que salgo de la casa para mi otro trabajo y Ari ya se viene después hacia el canal, entonces, no podemos hablar y ponernos de acuerdo. Yo a las 6 a.m. no le pregunto: ¿Ari, qué se va a poner hoy?, ¡jamás!, no tengo tiempo para ello. Cuando ya llego al canal a cambiarme nos volvemos a ver en el espejo y es: ‘¡no lo puedo creer Ariana!’.

Ari: Si nos ponemos de acuerdo, de fijo no lo logramos.

Hace tres años Natalia implementó poner a la intérprete Lesco a su lado en el set de noticias para que la comunidad sorda vea mejor las señas. Cortesía

- ¿Los televidentes le hacen saber lo bonito se llevan que hasta en eso concuerdan?

Ari: Sí, la gente cree que nos ponemos de acuerdo y la gente lo ve como: ‘¡qué raras ellas!, ¿verdad?’, pero se lo juro que nunca nos ponemos de acuerdo qué color llevar.

Naty: Pero es que tenemos gustos tan parecidos que tenemos hasta zapatos iguales y sin ir juntas a comprar, nos encanta el mismo diseñador de zapatos. Los sacos son casi que iguales y los colores que usamos son como muy parecidos, entonces, no sé, como que estamos en campos opuestos pero somos casi que la misma persona.

Ari: Pero yo soy más buena gente (risas).

- ¿Qué tipo de colores son los que siempre concuerdan?

Naty: Bueno, a Ariana le encanta el negro.

Ari: Yo siempre ando de negro por cuestiones de trabajo, es el color recomendado a los intérpretes de Lesco, pero coincidimos más en otros colores como cuando venimos con blusa negra y ‘blazer’ rosado o verde, o un vestido azul que tenemos prácticamente igual.

Naty: Ari viene de pantalón negro con una blusa rosada y yo vengo con una rosada más clara, pero casi que igual. Así andamos casi siempre.

LEA MÁS: Natalia García ya casi es una experta en el lenguaje de señas

Entre ellas mismas vacilan que no pueden con tanta coincidencia. Cortesía

- ¿Qué significa para ustedes que la dupla de presentadoras Lesco en el noticiero ya lleve tres años?

Ari: Yo no lo dimensiono. De hecho, hace unos días le dije a Naty que estuve en una actividad presencial con personas sordas y todos me decían: ‘Yo veo siempre el noti’, ‘Yo no me pierdo el noti’, y yo misma me decía: ‘¡qué increíble!’, ni yo demensiono la importancia que tiene para ellos. Para mi es trabajo y amo hacer mi trabajo y amo comunicar de esa manera, pero yo no había dimensionado que de verdad la comunidad sorda sí lo agradece.

Naty: Yo te puedo asegurar que en la calle la gente me para y me dice: ‘Yo siempre la veo con la muchacha de las señas y mi hijo ahora se interesa en Lesco’, o me escriben: ‘vieras que mi bebé las está viendo y están haciendo las señas’. El ver una intérprete Lesco en tamaño normal también ha hecho conciencia y eso nos ha generado un rating que, gracias a Dios, va en aumento día con día y eso que estamos en un horario de competencia muy fuerte.