A sus 23 años, ¿sabe cuál fue el primer nombre que tuvo Informe 11 Las Historias?

Este miércoles 26 de julio Informe 11 Las Historias está cumpliendo 23 años al aire. Cortesía

El programa Informe 11 Las Historias está de aniversario, ya son 23 años de unir a la familia costarricense por medio de historias positivas.

Pero, ¿recuerda usted cómo fueron los inicios de este espacio? Conversamos con su director Frederick Fallas, quien casi lo vio nacer y es el que lo ha logrado sacar adelante y hasta levantar su rating luego de la pandemia.

- ¿Cómo fue que llegó al programa?

Yo trabajaba en canal 13 en aquel entonces (año 2000), en Enfoque 13, que era noticiero, y en ese momento estaban buscando gente para Informe 11, me pidieron que mandara los papeles y los mandé a ver qué salía. Recuerdo que me llamó doña Roxana Zúñiga (exdirectora de Noticias Repretel) de que me iba a contratar.

El programa nació llamándose Informe 4, cuando salió al aire la primera vez yo no estaba aún, se llamaba así porque eran historias de sucesos y como era la historia detrás de la noticia, era el suceso ampliado, nos íbamos a las casa de la gente afectada y así fue como nació.

- ¿En qué momento pasa a convertirse en Las Historias?

Nueve meses después de que entré a Informe 4 el programa lo pasaron a canal 11 y desde entonces pasó a llamarse Informe 11. Tiempo después se fue transformando porque vimos que las historias era lo que le estaba gustando a la gente y entonces empezamos a contar historias de la gente de pueblo y demás, en ese momento nadie hacía eso.

- ¿Cómo logran que tantas historias lleguen a ustedes?

Primero que nada nos hemos tenido que transformar con el tiempo, porque imaginate que cuando comenzamos a contar historias no había redes sociales, por ejemplo, no habían celulares. Recuerdo que todos andábamos con beeper y con radios de comunicación en los carros, yo era Óscar 4 (código clave) en el radio y el beeper (risas) y la gente nos paraba en la calle, nos contaba su historia y la apuntábamos o nos llamaban por el teléfono de la casa o inclusive nos mandaban cartas. Ahora es mínimo lo que se saca por llamadas de teléfono, aunque todavía nos llegan cartas al canal, las mandan por correo.

También recuerdo que usábamos el fax, le decíamos a la gente: ‘mándenos una foto por el fax para corroborar’.

LEA MÁS: Charlyn López sobre Ginnés Rodríguez: ‘La vida me dio una gran amiga’

Frederick Fallas es el actual director y el que más años tiene dentro del espacio de canal 11. Cortesía

- ¿Cuánto tiempo tiene de ser el director del programa?

Greivin Moya fue el primer director cuando fue Informe 4 y estuvo como menos de un año. Luego llegó Gilberto Valencia, que fue cuando yo ya entré a reportear, y estuvo casi 6 años, posteriormente estuvo Abraham Rodríguez, que duró menos de nueve meses y yo entré a dirigir en el 2007. Ya son 16 años de ser el director. ¡Tamaño ratillo! Ya cuando entré yo le empezamos a dar duro a las historias, tradiciones y toda esta temática diferente.

- Llama la atención que desde siempre son solo mujeres presentadoras, ¿por alguna razón en especial?

Han estado Cristiana Nassar, Kisha Alvarado, Maureen Salguero, Carolina Gutiérrez, Carolina Sánchez, Natalia Monge, Glenda Peraza estuvo un tiempo... Solo han habido dos presentadores hombres y es cuando no han podido llegar alguna de las presentadoras y son Giovanni Calderón y Frederick Fallas.

Cuando el formato inició como Informe 4 sí tenía presentadores hombres, pero desde que pasó a canal 11 solo mujeres han estado, siempre han sido dos y como que la idea funcionó o a la gente le ha gustado así.

- Les ha tocado cambiar de presentadora muchas veces y la que llega siempre pega, ¿cómo hace esa elección?

Nosotros cada vez que tenemos que buscar presentadora es un dolor de cabeza, hacemos un búsqueda exhaustiva, vieras lo que cuesta, no es cualquiera la que puede llegar a presentar, porque el programa lo quiere mucho la gente y no se puede poner a cualquier presentador, nos quebramos la cabeza cada vez que hemos tenido que hacer un cambio y gracias a Dios el televidente reacciona bien y vea que las que han pasado por Informe 11, siempre han pegado.

Son 23 años y no estamos hablando de malas audiencias, el programa al día de hoy tiene un rating muy bueno, en una franja que es triple A para todos los canales”. — Frederick Fallas, director

Las historias de gente tan valiosa en cada pueblo es lo que ha hecho exitoso este programa. Cortesía

LEA MÁS: Periodista de Informe 11 dejó de vender comida a pie y cumple su sueño de tener una sodita

- ¿Cuál ha sido la fórmula para mantenerse tantos años al aire?

Hemos sido pioneros en cosas que después nos copian, por ejemplo, fuimos el primer programa que tuvo una sección submarina, el ‘Quéjese’, que yo lo considero el primer reality que se hizo en el país, porque en realidad es poner un micrófono y una cámara y que suceda lo que suceda frente a la cámara. Como ‘Linajes’, que eran investigaciones nada fáciles y había que meterse a las bibliotecas para sacarla.

Pero ya pensándolo bien, qué importante lo que hemos hecho, hemos hecho periodismo positivo, contar cosas buenas, historias ejemplares y la gente las recuerda y siento que es eso, que hemos hecho cosas buenas.

- ¿Piensan hacer una celebración más grande para los 25 aniversario?

Nosotros celebramos y nos orgullecemos de cada aniversario, pero en este momento lo que queremos es que la gente se dé cuenta que somos un programa consolidado, que tenemos 23 años, que hemos sido pioneros, que nos han copiado, que es un programa que ha ganado premios y que pese a los años nos hemos ido actualizando y que seguiremos contando historias.

El próximo viernes (28 de julio) vamos a tener una sorpresa en el programa para cerrar la semana de aniversario.

LEA MÁS: Periodista de Informe 11 operado dos veces del corazón también tiene sus historias