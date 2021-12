A Tapón le pasó las de Bryan Ganoza, ya que tampoco lo invitaron a la Teletón

Christian Gómez, "Tapón", dice que aún no sabe el por qué no lo invitaron este año a Teletón. Archivo (Jorge Navarro Trejos)

Al cantante Tapón le pasó las mismas que Bryan Ganoza, ya que este año no lo invitaron a presentarse en la Teletón.

La única diferencia es a que Christian Gómez, nombre real del intérprete de “Creada a mi manera”, sí lo habían invitado en los últimos 23 años y sorpresivamente ahora no aparece en la lista de invitados nacionales.

Tapón dio a conocer la noticia a través de un Facebook Live y mencionó que no estaba reprochando nada, solo que estaba dolido porque no le explicaron por qué no lo invitaron.

“¿Por qué no me invitaron? No lo sé. Si alguno se da cuenta y puede averiguar por qué no me invitaron este año por favor me manda un mensaje contándome”, dijo al inicio entre risas.

Tapón es de los artistas que nunca falta en la Teletón, pero bueno, siempre hay una primera vez. Archivo

El alajueliteño mencionó que para él la Teletón es uno de sus proyectos favoritos de diciembre, máxime que son “23 años poniéndome la camiseta”, y que ya hasta tenía por costumbre no agendar nada para esas fechas (3 y 4 de diciembre) para estar presente aportando su granito de arena con su talento.

“A veces ni agendábamos nada en nuestra agenda, en nuestro trabajito, para estar disponibles para Teletón y este año no fue la excepción (...). El sábado no tengo nada, siempre esperando y estando siempre a la disposición de la invitación de Teletón que, pues este año no llegó”, dijo.

El cantante explicó que, aunque conoce al productor (José Cañas) que se encarga de elegir a los artistas, le sorprendió mucho que esta vez no le escribiera ni para darle las razones por las cuales lo dejaron por fuera.

“¿Me duele? Sí, porque como les digo siento a Teletón como un proyecto mío, siempre tuve el sueño de participar en una Teletón, para mí es un proyecto muy importante y que significa mucho, entonces, por supuesto que sí me duele no estar este año, pero no pasa nada”, agregó.

Lo único que lo complace dijo, es que este año se van a presentar nuevos talentos y que se está formando una nueva generación de artistas nacionales.

“Yo siempre me preocupaba y me ocupaba en presentar un buen espectáculo, un buen remix bien hecho, con bailarines, entonces, ojalá que estas nuevas generaciones también se pongan la camiseta y le brinden un buen show a la gente. Me alegro por los que van a estar, me alegro por los talentos nuevos”, dijo.

Así que “el cabro más macabro” podrá sentirse tranquilo de que no será el único al que sus seguidores no podrán ver en la tarima de Teletón este fin de semana.



— "A nadie le pagan en Teletón, al menos en 23 años a mi nunca me pagaron nada", Tapón

Espacio para nuevos talentos

Intentamos conocer la posición del productor artístico de Teletón, José Cañas, sobre el por qué tampoco invitaron al alajueliteño, pero no pudo atendernos.

La que sí nos dio una explicación fue Annette Barboza, presidente del Club Activo 2030 internacional de San José, quien indicó que este año crearon el concurso “Escenario Teletón: Así suena el apoyo” para darle la oportunidad a nuevos talentos y que por eso, algunos reconocidos artistas se quedaron por fuera.

Bryan Ganoza, conocido artísticamente como Ganoza B, el diamante, fue el primero en tirar el tapón contra la Teletón. Archivo

“Tapón es un artista al que Teletón agradece enormemente todos sus años de apoyo. Su calidad artística y por siempre ponerse la camiseta para apoyar la causa es algo que tanto la organización como miles de niños y personas que se han beneficiado con los equipos donados y las edificaciones construidas, reconocemos.

“Cada año la organización busca abrir la puerta a muchos artistas nacionales, que aportan su talento con el fin de unirse a una sola voz en beneficio de diferentes proyectos, en el caso de este año para ayudar al Hospital Nacional de Niños y al Banco Nacional de Sangre”, mencionó.



— “Gracias Tapón por tantos años a nuestro lado diciéndole sí a Teletón”, Annette Barboza

La presidenta de Activos 20-30 aseguró que al no invitar a Tapón u otros cantantes como a Ganoza B, el diamante no significa que no valoren el apoyo que ellos pueden dar a la causa.

