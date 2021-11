Bryan Ganoza a la Teletón: “Cuando esté superpegado, no me llamen”

Bryan Ganoza dice estar "indignado" porque no lo invitaron a participar en la Teletón. Instagram Bryan Ganoza dice estar "indignado" porque no lo invitaron a participar en la Teletón. Instagram

El cantante Ganoza B, el diamante, está chiva con la producción de Teletón porque este año tampoco lo invitaron a participar.

Bryan Ganoza hizo una historia en su cuenta de Instagram para contar que está “un poco indignado” porque lo descolaron de la lista de artistas que se presentarán el 3 y 4 de diciembre.

“No me llamaron para Teletón este año, ni el año pasado tampoco, en realidad. Yo no sé qué les pasa”, dijo al inicio.

El cabro más macabro, además, les mandó un fuerte mensaje a los que producen este evento solidario, que es la gente del Club Activo 20-30.

“Solo espero que después, cuando esté superpegado, superpegado, no me llamen, que se les olvide también llamarme, oyó”, mencionó.

El artista dice estar dispuesto a ayudar en las causas que sean y que siempre estará “a 100″ para cuando lo necesiten. Además, les mandó “buena vibra” a todos.

Aunque en el video se ve con los ojos algo llorosos, aclaró que es porque en Las Vegas, Estados Unidos (donde vive), está haciendo mucho frío y tiene alergia en los ojos por el viento.

Justo este miércoles, Teletón anunció que entre los artistas invitados para la edición de este 2021, estarán el cantante argentino Diego Torres (con una presentación virtual), el reguetonero colombiano Meendez y Comando Tiburón, desde Panamá.

Entre los cantantes nacionales que invitaron a estar en tarima son Kavvo, Zorán, Joaquín Yglesias, Priscilla Díaz, Entrelíneas, La Kuarta, Stefanny Herrera, Toledo, Dj P, RVS y Los Ajenos.

Acercamiento y compromiso

José Cañas es el productor artístico de Teletón y explicó que el proceso de selección de artistas, animadores, humoristas, actores y músicos pasa por un proceso “centrado en un acercamiento y compromiso”.

“El escenario de Teletón abraza a todos los artistas nacionales e internacionales, sin distingo ni preferencia, porque lo que se prioriza es el acercamiento de servir”, dijo Cañas.

El cantante José Cañas es el productor artístico de la Teletón. Archivo (Marcela_Bertozzi)

El productor aclaró que no fue que se les olvidó el cabro más macabro sino que la agenda de artistas se ve desde principio de año en conjunto con todo un equipo de trabajo y que lo que “prima siempre es el compromiso de ayudar y llevar esperanza a muchas personas”, que es al final la razón de ser de Teletón.

“La agenda de los artistas se empieza a trabajar desde inicio de año, es un proceso que apenas termina una se empieza a trabajar en otra, por lo que se lleva un orden previo de los artistas a quienes se invita y, por lo tanto, no pueden haber espacios para que a algún productor se le olvide invitar a alguien”, señaló José Cañas.

La Teletón es este 3 y 4 de diciembre. Facebook

Este año Teletón busca recolectar ¢550 millones para adquirir un equipo especial para el Hospital Nacional de Niños, que se utilizaría durante cirugías cardíacas y, además, para entregar una unidad móvil al Banco Nacional de Sangre.

Nada lo detiene

Ganoza B se lanzó oficialmente como cantante el año pasado y su primera pieza, “El Triángulo”, se volvió viral y tuvo más de dos millones de reproducciones solo en YouTube.

El también modelo y bailarín había dicho en una entrevista pasada que, aunque es consciente de que su música no le gusta a muchos y que le hacen bullying por decir que es cantante, esto a él no le importa y no lo hará desistir de cumplir su sueño de que su música suene en todo lado.

“La verdad estoy muy agradecido porque con todos esos malos comentarios, burlas y bullying, han surgido muchísimas cosas positivas. Ese bullying ha llevado a que más gente se meta a ver mi video, a que más gente me conozca, que conozcan sobre mí. Cambió mucho la mentalidad tan negativa de la gente porque también estoy recibiendo muchos mensajes lindos de la gente, de que los estoy inspirando a seguir adelante, a seguir sus sueños, y la verdad yo me siento superagradecido y feliz”, mencionó en agosto del año pasado.

Ganoza estuvo la semana pasada en la fiesta de los premios Latin Grammy. Instagram

La semana pasada, Ganoza B, el diamante, estuvo presente en la pachanga de los premios Latin Grammy, que se realizó en el MGM Gran Garden Arena, en Las Vegas, donde estuvo compartiendo con algunos productores musicales y le dijo a sus seguidores que estuvieran pendientes porque se vienen proyectos nuevos.

