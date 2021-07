Bryan Ganoza dice estarse forrando en billete como “stripper”

Bryan Ganoza dice sentirse muy feliz y orgulloso de ser stripper porque con eso paga todos sus gastos y hasta le sobra dinero. Cortesía Bryan Ganoza dice sentirse muy feliz y orgulloso de ser stripper porque con eso paga todos sus gastos y hasta le sobra dinero. Cortesía

“Voy a ir a hacer platica”, le había dicho Bryan Ganoza a La Teja en marzo de este año, antes de irse a trabajar de nuevo a Las Vegas como “stripper” (maripepino), ¡y de verdad que se está llenando de dólares!

El bailarín y cantante confesó que por noche se gana unos 350 dólares (217 mil colones) solo en propinas, además del salario fijo que tiene con Hustler Club (club nocturno) por enamorar a las damas con sus cuadritos y sensuales movimientos.

El Cabro más macabro dice que una vez una clienta le tiró un fajo de 100 dólares (unos 62 mil colones), en billetes de un dólar luego de ver su sensual show.

Por la pandemia, el club nocturno solo puede abrir viernes y sábados, pero Ganoza dice que con la llegada del verano y el hecho de que la mayoría de personas ya están vacunadas contra el covid-19, el negocio volvió a calentar.

“Nunca me habían tirado un fajo completo de dólares. Me lo pegaron en el cuerpo, fue así como, ‘tome, eso es suyo’, eran cien dólares completos. Lo compartí en mi Instagram y eso ocasionó reacciones increíbles. La gente me escribía que eso no era nada, que eso era una cuecha, que son puros billetes de un dólar, no sé qué tienen en la cabeza, si supieran la cantidad de billetes que recibo, yo estoy muy feliz y estoy haciendo mucho dinero por acá”, dijo el famoso Ganoza B, el diamante.

Este fajo completo de 100 dólares le tiraron una noche de estas luego de bailar en el club nocturno donde trabaja. Cortesía Este fajo completo de 100 dólares le tiraron una noche de estas luego de bailar en el club nocturno donde trabaja. Cortesía

[ Bryan Ganoza regresa a Las Vegas a bretear como stripper: “Voy a ir a hacer platica” ]



— "El club tiene sus reglas, ellas si nos pueden tocar, pero nosotros no podemos. Es un show sensual y no sexual como muchos creen", Bryan Ganoza

Nuevo look jala más

Bryan también jaló para la ciudad del pecado con la idea de dar a conocer su música por allá y al mismo tiempo producir nuevos temas.

De hecho, cuando se sube a la tarima del club nocturno baila sus propios temas y, según dice, eso le ha encantado a la clientela.

Hace unos días cambió su ‘look’, pues se quitó el corte macabro que andaba como parte de su faceta como cantante y volvió a ser el Ganoza de antes, o sea, sin tantos aretes ni uñas pintadas, pues dice que así jala más la mirada de las chicas en el club.

“Me encanta lo que hago. Cuando yo me bajo del escenario con tantos tips (propinas) es porque a la gente le gustó mi show, entonces, todo eso me hace sentir bien, me da satisfacción. Me encanta subir y que las chicas se vuelvan locas y me tiren esas cantidades de plata y que hagan cosas que pasan solamente conmigo en el club a veces, cosas como que se me tiran, llegan a pedirme fotografías, hay chicas que me escriben antes al Instagram para ver si yo voy a estar para ir al show”, mencionó.

Ganoza contó que apenas se quita la camisa cuando está bailando las mujeres se ponen como locas por sus cuadritos. Cortesía Ganoza contó que apenas se quita la camisa cuando está bailando las mujeres se ponen como locas por sus cuadritos. Cortesía

El musculoso dice sentirse muy contento porque las clientas terminan preguntándole dónde pueden escuchar sus canciones y ver sus videos.

Además, porque lo han contratado mucho para hacer bailes privados (sin quitarse toda la ropa) para chicas que llegan a celebrar despedidas de soltera.

“Ellas pueden llegar a escoger el bailarín que gusten, pagan un dinero extra que cuesta este show y ellas tienen una canción especial, muchas veces me buscan a mí, yo subo a la homenajeada a la tarima y en esos diez minutos es una locura, a las chicas les encanta y más billetes me tiran”, explicó.

De dólar en dólar se va llenando de dinero el excombatiente. Cortesía De dólar en dólar se va llenando de dinero el excombatiente. Cortesía



— 20 minutos dura el show de Ganoza en el club nocturno

[ Bryan Ganoza: “Me siento como un león, me quiero comer el mundo” ]

Las mayores pagan más

Ganoza relató que la clientela joven (universitarias) son las que gastan menos en propinas, pero cuando llega un grupo de mujeres maduras la cosa cambia, pues a ellas no les duele regalar los billetes.

“Este es un buen trabajo, yo gano muy bien. Si tuviera un trabajo normal o de oficina nunca hubiera podido hacer todo lo que estoy haciendo con mi carrera musical, todo ese dinero lo hago en veinte minutos que dura mi show y con mi propia música. Yo soy el que más facturo y eso que somos catorce bailarines por noche”.

Ganoza contó que tiene compañeros bailarines de todas las nacionalidades y que cada uno tiene 20 minutos para alegrar a la clientela con sus sexis movimientos. Cortesía Ganoza contó que tiene compañeros bailarines de todas las nacionalidades y que cada uno tiene 20 minutos para alegrar a la clientela con sus sexis movimientos. Cortesía



— "La gente no tiene una idea lo que se gasta en una carrera musical y todo el dinero lo saco de los bailes", Bryan Ganoza

Pieza es una locura

Paralelo a su brete como “stripper”, Bryan sigue produciendo nuevos temas musicales, por lo que hace unos días estrenó “Mi droga”, pieza con la que dice estar volviendo bien macabros a los estadounidenses.

“Mi droga es un supermegahit, esa canción es la que me va a hacer famoso cabrón aquí y a nivel latinoamericano, por eso estoy preparando un video muy especial. La reacción de la gente ha sido increíble, me mandan videos cantándola en el carro, me escriben que está buenísima, las mismas clientas del club suben historias a su Instagram bailando mi canción. Esa canción tiene algo que a la gente le encanta”, contó.

Bryan además adelantó que en unas semanas piensa viajar a Miami y a México para seguir promocionando sus temas.

“Aquí en Estados Unidos no es como en Costa Rica que la gente se asombra donde se enteran que soy ‘stripper’, aquí se ve superbién, me ven como un artista completo, que canto, bailo y tengo mi propio show, entonces estoy muy feliz con todo lo que estoy haciendo, aunque muchos me tiren”.



— "Con lo que hago en dos días bailando me da para vivir, pago mis cosas, me da para viajar y ver por mi hija" Bryan Ganoza