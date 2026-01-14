A tres años de su muerte, Sebas Guillem dedica emotivo mensaje a su hermano Jaime

Sebas Guillem y su hermano Jaime compusieron juntos el tema "Joy" en el 2018. Cortesía

Este 14 de enero se cumplen tres años del fallecimiento del joven músico Jaime Guillem, una fecha que sigue marcando profundamente a su familia, en especial a su hermano, el cantautor Sebas Guillem, quien recientemente tomó relevancia internacional tras clasificar en el programa Got Talent España.

A través de sus redes sociales, Sebas recordó una vez más a su hermano con un mensaje cargado de amor, nostalgia y gratitud, en el que dejó ver que el dolor por su partida sigue tan presente como el primer día.

“Hoy hace tres años partiste inesperadamente de este mundo, un vacío y un dolor que hoy se siente como el día uno”, escribió el artista, refiriéndose a Jaime, a quien cariñosamente llamaba “Jaimito”.

Sebas Guillem recordó a su hermano fallecido Jaime Guillem

El cantautor también compartió el recuerdo de la última vez que cantaron juntos su canción “Joy” que, con el paso del tiempo, terminaría tocando el corazón de muchas personas.

Según relató, esa pieza musical cobró una fuerza especial gracias a la esencia y el legado de su hermano, con quién la escribió en el 2018.

Sebas Guillem junto a su hermano Jaime, quien era muy seguido en redes como TikTok por su música. (redes/Instagram)

Motor para seguir

En su mensaje, Sebas agradeció a Dios por haberle permitido compartir 21 años con Jaime, a quien describió como un “ángel” que vivió intensamente y enseñó a amar con el corazón abierto.

“Eres mi inspiración, la razón de mis lágrimas y mi motor para seguir poniéndole”, expresó.

El homenaje cerró con una promesa llena de fe y esperanza, reafirmando el vínculo que los une más allá del tiempo y la ausencia, un lazo que sigue vivo en cada paso del camino artístico de Sebas.

“Te amo y te extrañamos todos los benditos días, eres mi inspiración, la razón principal de mis lágrimas y mi motor para seguir poniéndole. Love you my bro, eres el mejor. Te veo pronto cuando Dios mande”, concluyó.

Las causas exactas de la muerte del músico Jaime Guillem no trascendieron en el 2023, pero se dice que fue por un problema en el corazón.