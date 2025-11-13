A un año de la muerte de Ángel Rafael, su fundación se une a grande de la música para recordarlo

Un año después de la partida del querido maquillista Ángel Rafael González, su legado sigue brillando con fuerza.

Su fundación, Todo va a estar bien Foundation, logró reunir a grandes artistas internacionales para relanzar la icónica canción “Cantaré, cantarás”, encabezada por el mismísimo José Luis “el Puma” Rodríguez.

El maquillista Ángel Rafael falleció el 13 de noviembre de 2024.

Esta nueva versión del tema —que originalmente nació en 1985 como la respuesta latina al famoso We Are The World— busca unir voces de toda América en apoyo a quienes luchan contra el cáncer, una causa que fue el motor de Ángel Rafael desde que se enteró de su enfermedad.

“Me llena el corazón al anunciar esta producción en el primer aniversario del fallecimiento de nuestro fundador y mi mejor amigo, Ángel Rafael. El trabajo de nuestra fundación sigue demostrando al mundo que en la oscuridad hay luz”, expresó Yorlenny Aguilar, directora ejecutiva de la fundación y productora del proyecto.

La versión remasterizada de “Cantaré, cantarás” cuenta con el respaldo de artistas de renombre como José Luis Rodríguez, Edith Márquez, Johnny Rivera, Karina, Pancho Uresti, Noreh, Amaury Gutiérrez, Jordi Llunas, Paty Manterola, Lucía Méndez y el costarricense Ricardo Padilla.

Era su deseo

En tan solo un año de existencia, la fundación Todo va a estar Bien ha apoyado a pacientes oncológicos y sus familias en el Hospital Nacional de Niños, el Hospital México y otras organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la atención del cáncer.

Según explicó Yorlenny, ahora su labor también se expande a Miami, justo donde se hará el lanzamiento oficial del tema a inicios del 2026.

Ángel Rafael y su mejor amiga Yorleny Aguilar, productora de eventos, crearon la fundación Todo va a estar bien.

Además, reveló que el productor musical José Miguel Velásquez, conocido por su trabajo con artistas como Ricky Martin, Shakira y Enrique Iglesias, también forma parte del proyecto.

Esta es la primera vez que una productora costarricense reúne a tantos artistas internacionales por una causa global.

“Llevar el nombre de Costa Rica en un proyecto de tanto impacto refleja los valores y la calidez humana que nos caracterizan como ticos. Este es el inicio de muchos sueños por cumplir y muchas sonrisas que regalar”, dijo emocionada.

Por su parte, el Puma recordó que el cáncer es una de las principales causas de muerte entre los latinos, y que no hay mejor momento para levantar la voz.

“Estamos juntos y unidos una vez más, sabiendo que... Todo va a estar bien”, expresó.

José Luis Rodríguez "El Puma" es uno de los que se apuntó a este proyecto de grabar la canción "Cantaré, cantarás" para la fundación de Ángel Rafael. (Jorge Navarro para La Nación)

Ángel Rafael siempre se caracterizó por tener un gran corazón y velar porque los demás siempre estuvieran bien y luego de ser diagnosticado con un tumor cerebral inoperable, en marzo de 2024, su deseo de ayudar se volcó más hacia los enfermos de cáncer por eso junto a su amiga crearon esta fundación para seguirlos apoyando a pesar de su ausencia física.