Padres de Ángel Rafael lo recuerdan con amor y fe a un año de su partida

El maquillista Ángel Rafael falleció el 13 de noviembre de 2024 luego de varios meses luchando contra un tumor cerebral.

Este 13 de noviembre se cumple un año desde que partió al cielo el reconocido maquillista costarricense Ángel Rafael González, recordado por su enorme talento, su alegría y su paso por Teletica, donde trabajó por varios años y se ganó el cariño de todos.

El artista de las brochas y las sombras falleció en el 2024 tras una valiente lucha contra un tumor cerebral que lo mantuvo hospitalizado varios meses.

Sus padres, doña Elizabeth Aguilar y don Rafael González, conversaron con La Teja desde su casa en California, Estados Unidos, para compartir cómo han vivido este primer año sin su hijo, a quien siguen recordando con profundo amor y gratitud.

“Será un día bastante triste, porque nuestro hijo se nos fue con el Señor, pero al mismo tiempo con la satisfacción de que hizo un buen trabajo en los años que estuvo con nosotros. Dejó muchos amigos y fue un buen muchacho, algo que no podemos olvidar”, expresó don Rafael.

Doña Elizabeth Aguilar, madre de Ángel Rafael, está segura que algún día se volverá a reunir con su hijo. (redes/Facebook)

Ángel Rafael fue un maquillista admirado y querido en la televisión costarricense. Su carisma lo llevó a colaborar con grandes figuras nacionales y, en una de sus anécdotas más memorables, tuvo la oportunidad de maquillar al expresidente Barack Obama durante su visita a Costa Rica (mayo 2013), momento del cual sus padres conservan una fotografía que hoy tiene un lugar especial en la sala de su casa.

“Todos los días lo veo y me parece un sueño que él no ha partido, porque como estábamos distantes, siempre sentía que él estaba en Costa Rica o en algún lado. Pero ahora sé que ya no está en esta tierra, aunque tengo la esperanza de que un día lo voy a volver a ver allá arriba”, dijo doña Elizabeth con mucha fortaleza y fe.

Esta es la foto que los papás de Ángel Rafael tienen en la sala de su casa para estarlo viendo. Esa foto se la tomaron en el 2013 cuando vino Barack Obama a Costa Rica. (redes/Facebook)

Se fue con una sonrisa

La madre de Ángel Rafael también nos relató con ternura cómo fueron los últimos momentos de su hijo, a quien acompañó hasta el final.

“El día que partió me dijo: ‘Mami, ya estoy cansado, ya me quiero ir’. Entonces le respondí: ‘Papito, el Señor y los ángeles ya se están preparando con un canto glorioso para recibirlo’, y él se sonrió”.

“Más tarde volvió a decirme lo mismo y yo le tomé la cabeza, le dije que abuelita y abuelito lo estaban esperando, y volvió a sonreír. Luego recostó la cabeza y ahí se fue, en paz, sin dolor. Estoy segura de que el Señor le mostró el cielo en ese momento”, dijo muy tranquila al recordar ese momento.

Doña Elizabeth Aguilar y Rafael Calderón viven en California, Estados Unidos, pero vienen cada cierto tiempo a Costa Rica. (redes/Facebook)

Para ellos haber estado junto a su hijo hasta el final fue un regalo de Dios y, aunque don Rafael reconoció que fue duro saber que ya había descansado, igual dijo sentir “mucha paz porque se fue con el Señor”.

Un hijo especial

Durante la conversación, los padres recordaron también las cosas simples y bonitas que vivieron junto a él.

Don Rafael confesó que, aunque su hijo no era amante del fútbol, en sus últimos meses siempre buscaba compartir ese momento con él.

“A mí me gusta mucho el fútbol, y él no tanto, pero se sentaba conmigo a ver partidos solo para acompañarme. En esos días me decía: ‘Papi, pongamos un partido’. Eso lo voy a recordar toda mi vida”, contó con nostalgia.

Doña Elizabeth Aguilar aseguró que su hijo Ángel Rafael heredó de ella el ser tan vanidoso y amar el maquillaje. (redes/Facebook)

Por su parte, doña Elizabeth nos reveló que Ángel heredó de ella la pasión por la belleza y el maquillaje.

“Yo soy beautician (cosmetóloga), vendía productos y él me ayudaba con las bolsitas, me acompañaba. Creo que de ahí le vino ese amor por el maquillaje”, dijo entre risas.

“Él siempre decía en broma: ‘Mi papá quería que yo fuera futbolista, pero terminé siendo maquillista’”, agregó la señora de 91 años.

Legado de cariño

El talento de Ángel Rafael lo llevó a ser parte de grandes proyectos televisivos, pero más allá de su profesionalismo, quienes lo conocieron destacan su humildad, su simpatía y su enorme corazón.

Esta es otra foto que los papás de Ángel Rafael González tienen en su casa en Estados Unidos para estarlo viendo y recordando. (redes/Facebook)

Sus padres aseguraron que, incluso después de su fallecimiento, las amistades que dejó en Costa Rica se han mantenido cerca de ellos.

“Las amigas de él son ahora nuestras amigas. Cada vez que vamos a Costa Rica nos invitan a tomar café, a compartir, y hasta le celebraron el cumpleaños a Rafael”, dijo doña Eli, muy agradecida por las muestras de cariño que siguen recibiendo.

“Eso para nosotros es un gran consuelo, porque vemos el amor que la gente le tuvo. Saber que lo recuerdan con tanto cariño nos llena el corazón”, añadió el papá.

Un hijo de luz

La historia de Ángel Rafael, dicen sus padres, fue una bendición desde el primer día.

“Yo ya no podía tener hijos y mi mamá me dijo que iba a orar por mí. Un mes después quedé embarazada”, relató doña Elizabeth.

“Cuando él nació, casi me muero, pero Dios me devolvió la vida. Y ahora entiendo que fue para que yo lo viera partir a él y no al revés. Dios me lo prestó 52 años, y luego se lo llevó porque era lo mejor para él. Tal vez algo peor podía pasarle, pero el Señor lo libró. Yo estoy tranquila, porque sé que ahora está gozando en un mejor lugar”.

El funeral de Ángel Rafael fue en el Cementerio Memorial Park, Escazú. Fotografía: Lilly Arce

Ambos aseguran que no harán ninguna actividad especial por el aniversario luctuoso, ya que, según su fe, su hijo ya está descansando con el Señor.

“Él ya está con Dios. Lo recordamos todos los días, y eso es lo que cuenta”, dijo don Rafael.

“Nosotros sabemos que un día lo vamos a encontrar allá en el cielo, y que él nos estará esperando con los brazos abiertos”, concluyó doña Elizabeth con mucha paz.

