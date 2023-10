Abogada de Elena Correa le responde a Carlos Rodríguez y revela nueva discordia por pensión alimentaria

La paz no regresa completamente a la vida de Elena Correa tras su separación de Carlos Rodríguez.

Carlos Rodríguez dijo el jueves en una entrevista con La Teja que su mayor deseo es que todas las discordias legales que hay entre él y su expareja, Elena Correa, se resuelvan antes de diciembre para tener una Navidad llena de paz.

Según el empresario y piloto de automovilismo, actualmente la relación entre él y su aún esposa no es nada cordial, pero aún así mencionó la posibilidad de conciliar en otros temas que tienen en los juzgados, como la demanda por violencia doméstica y la de divorcio.

Ante lo afirmado por don Carlos, este medio conversó este viernes con la abogada de Elena Correa, Emilia Williams, quien le dio una respuesta al exdueño del autódromo La Guácima y reveló una nueva discordia que hay entre la pareja por el tema de la pensión alimentaria, que se suponía había quedado resuelto el pasado 27 de setiembre.

En cuanto a los deseos de don Carlos de encontrar la paz para la época navideña, Emilia Williams fue tajante en que del lado de Elena Correa siempre ha habido la disposición de conciliar y encontró una incongruencia entre lo dicho por Rodríguez y el proceder de su representación legal.

“Sobre eso, mi versión es muy sencilla. Don Carlos dice que tiene la intención de conciliar, nosotros la tenemos también y la hemos tenido desde siempre, lo que pasa es que la actitud de la presentación legal de él no es congruente con ese deseo de conciliar. Ese deseo de él no va conforme a las acciones legales de su representación. Ojalá hubiera una consistencia entre lo que él está diciendo y lo que está haciendo, pero no la hay”, refirió Williams.

La abogada de la exreina de belleza explicó que hay múltiples procesos legales que la pareja tiene en los juzgados, entre esos el de la demanda de divorcio, la de violencia doméstica y el de la pensión alimentaria.

Elena Correa y sus abogadas en setiembre pasado tras el acuerdo de conciliación al que llegaron por pensión alimentaria.

El calvario de la pensión

Relacionado con ese último, la abogada de Elena Correa confirmó que la exmiss Costa Rica no ha recibido ni un solo cinco de pensión, a pesar de que la pareja concilió por ese tema el pasado 27 de setiembre, cuando se dictó una sentencia.

Este medio supo que, entre otras cosas, el acuerdo estableció un monto de pensión cercano a los 800 mil colones al mes para Correa, quien se suponía que recibiría el primer pago el 1 de octubre, pero eso no sucedió.

Williams explicó que la sentencia de finales de setiembre estableció un plazo de un mes para ejecutar el acuerdo al que llegaron Carlos y Elena; ese plazo vence este viernes y su clienta sigue sin ver los frutos de esa conciliación.

A media tarde de este viernes, Emilia Williams confirmó el incumplimiento en el acuerdo y además mencionó que los abogados de don Carlos han presentado otras gestiones sobre esa conciliación que, supuestamente, daba paz, al menos en ese tema, a la pareja.

Todo apunta que Carlos Rodríguez y Elena Correa seguirán viéndose las caras en los juzgados. (JORGE CASTILLO)

“No le puedo dar mucho detalle, pero hay recursos y situaciones que se están tratando de revertir de lo que ocurrió. Todavía no hemos podido ejecutar la conciliación, por diversas gestiones que ha interpuesto la representación de don Carlos.

“Todavía Elena no ha recibido nada de la pensión. La ejecución de este tema tenía un mes para hacerlo, entonces ya ese mes se cumplió y vamos ahora a ver qué es lo que van a resolver los jueces”, agregó.

Mencionó que el lunes, ella estaría solicitando la intervención del juzgado ante la falta de ejecución del acuerdo del 27 de setiembre.

¿Y el divorcio?

Williams también confirmó a La Teja que los abogados de Carlos Rodríguez ya presentaron la demanda de divorcio.

“Está iniciando (la demanda por divorcio) fue presentada por la representación de don Carlos y a nosotros no nos han notificado. No sé cuándo fue que la presentaron”, aseguró.

Y sobre la demanda de violencia doméstica que presentó Elena contra su expareja dijo: “Esa está en etapa de apelación. No va a tener más audiencias, es una apelación de lo que se había resuelto inicialmente cuando Elena estaba con los otros abogados. Apelamos esa última resolución y aún no se ha resuelto”.

Elena Correa y Carlos Rodríguez se casaron en agosto del 2019.

Emilia no entró en detalles sobre la apelación que hicieron, pues adujo que no se referirá a los procesos por el fondo.

Lo que sí nos contó fue respecto a cómo está Elena Correa frente a todo esto.

“Estamos confiados en que el acuerdo que está homologado se ejecute, entonces Elena está tranquila solamente esperando que se cumpla con lo que se tiene que cumplir”, finalizó.

Carlos reacciona

La Teja conversó con don Carlos sobre lo dicho por la abogada y el empresario dijo que ni él ni los abogados se referirán más al tema.

“Con todo el respeto, prefiero no referirme a ese tema porque, primero no es algo que quiero que se ande ventilando públicamente; segundo, no es el momento para opinar al respecto porque eso está en estos momentos en un ‘stand by’ y entonces no queremos referirnos al tema, porque si no vamos a seguir con el tema de que yo digo, ella dice y al final lo que hace esto es que las personas tengan diferentes opiniones y a la gente no le importa al final lo que pase o no pase. Prefiero no referirme más al tema ese”.

Así las cosas, solo nos queda pensar que la situación entre Correa y Rodríguez se va poner al rojo vivo en los próximos días y que la novela legal de la pareja seguirá dándonos nuevos capítulos.