Esto le debe Carlos Rodríguez a Elena Correa por pensión alimentaria; expareja vuelve al juzgado

Elena Correa, exmiss Costa Rica, volverá al juzgado este miércoles por su pensión alimentaria.

La modelo Elena Correa y su aún esposo, el empresario Carlos Rodríguez, se volverán a ver las caras en el juzgado en una nueva audiencia de conciliación por la pensión alimentaria de la exmiss Costa Rica.

Emilia Williams, abogada de Correa, confirmó a La Teja que la audiencia será este miércoles 27 de setiembre a las 9 de la mañana, en el Juzgado de Contravenciones de San Rafael de Heredia.

Hace un mes, la expareja había sido citada por el mismo motivo en ese juzgado; sin embargo, don Carlos no se presentó por situaciones de salud, por lo que se tuvo que reprogramar.

La defensora de Correa contó que a la nueva cita judicial llegan sin ningún acuerdo sobre el monto de la pensión y confirmó que Rodríguez continúa sin depositarle un cinco a la miss Costa Rica 2017, a la que ya le debe casi 12 millones de colones por pensión alimentaria.

-¿Hay certeza de que don Carlos asistirá a la audiencia de este miércoles?

No tenemos ninguna confirmación. Tenemos la esperanza de que sí se presente. Hemos estado en conversaciones preliminares con los abogados (de Rodríguez), nos reunimos en las oficinas de ellos en Cariari, pero no hemos podido llegar a ningún acuerdo. Las pretensiones de las partes están bastante alejadas una de la otra, entonces no hemos podido llegar a ningún acuerdo.

-Dice que las pretensiones de las partes son muy diferentes, ¿a qué se refiere con eso?

Elena Correa y Carlos Rodríguez se casaron en agosto del 2019. Instagram.

No te podría dar tanto detalle porque eso es interno del expediente, pero sí te puedo decir que lo que nosotros pretendemos es, digamos, similar a lo que había sido fijado por la vía judicial y lo que ofrece el señor es totalmente diferente. Además de que él no ha pagado ni un solo colón de la obligación que tiene fijada. Él ya le debe a Elena Correa casi 12 millones de colones por pensión y no se los ha pagado. Es difícil conciliar con esas condiciones.

-¿Qué proponen ustedes?

Nosotros no hemos logrado ni siquiera hacer una negociación. Nosotros escuchamos la propuesta de ellos, pero nos parece que no vale la pena para mantenernos en las conversaciones, entonces nos levantamos de la mesa. No hemos podido llegar a hacer una contrapropuesta porque la inicial (de Rodríguez) es sumamente baja. La de ellos no es para conciliar, tomando en cuenta los gastos y el estilo de vida de Elena.

-¿Elena presentará a los mismos testigos en esta nueva audiencia?

Siguen los mismos testigos de la vez pasada que es su mamá y un amigo cercano de ella (el diseñador nicaragüense Erick Bendaña), una persona que tiene conocimiento de la industria del modelaje y del diseño de modas y que conoce la situación de Elena incluso antes de que ella conociera a don Carlos.

-¿Con qué expectativas llegan ustedes?

Yo soy una abogada superconciliadora y en los temas de familia a mí me parece que es donde las partes tienen la mejor oportunidad de apropiarse ellos de su conflicto. Solo ellos saben las condiciones propias de cada uno y con lo que se la pueden jugar, tanto ella con cuánto puede vivir por mes y don Carlos con cuánto le puede dar. Entonces en este tipo de situaciones, la conciliación es un escenario ideal. Y si no que el juzgado tome en consideración la prueba que nosotros tenemos que es muy abundante y fije lo que considere correcto. Creo que es una audiencia que va a durar todo el día.

-¿Elena cómo está de cara a esta audiencia?

Supertranquila. Creo que Elena se ha fortalecido mucho después de este proceso, le hizo muy bien el cambio de defensa, ahora creo que está con las personas correctas y está supertranquila y confiada en que todo va a salir muy bien.

-¿Qué pasa si no se concilia este miércoles?

Si no se llega a una conciliación, se recibe la declaración de don Carlos, la de Elena y la de los testigos. Luego los jueces deberán dictar sentencia en primera instancia. Mañana mismo se tiene que dar todo.

-Y si don Carlos no se presenta, ¿qué procede?

Si no llega, el juzgado tiene que valorar si don Carlos está en condiciones de asumir el proceso. En algunas ocasiones, los mismos juzgados envían a las personas a Medicatura Forense a ver si está bien, pero eso depende de lo que piense el juzgado de la situación.