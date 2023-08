¿Carlos Rodríguez le ha pagado la pensión a Elena Correa? Abogada de ella nos contó todos los detalles

Elena Correa y su esposo Carlos Rodríguez anunciaron su separación en abril. Instagram

El empresario Carlos Rodríguez y la exreina de belleza Elena Correa tenían programada una nueva audiencia este 23 de agosto en el Juzgado de Familia de Heredia para seguir debatiendo cuál será el monto de pensión alimentaria tras su separación.

Sin embargo, la audiencia conciliatoria no se realizó debido a que Rodríguez no asistió por un problema de salud. Él envió un dictamen médico para notificar que lo incapacitaron tres días.

En julio anterior una jueza había determinado que el empresario debía depositarle de pensión 2 millones de colones a su aún esposa como monto provisional, pero, ¿lo habrá hecho?

La abogada Emilia Williams, defensora de Correa, nos confirmó cómo está la situación entre ellos dos referente a este caso y la audiencia conciliatoria que quedó suspendida.

Cabe destacar que la pareja lleva otro proceso penal a parte en el Juzgado Contravencional de Heredia por el delito de violencia doméstica, de hurto, entre otros, por el que se han demandado mutuamente.

- ¿Para qué era la audiencia de hoy?

Era una audiencia de conciliación y de recepción de prueba en el proceso de pensión alimentaria, nosotros llegamos puntual con los testigos y con la buena voluntad de conciliar, pero don Carlos no llegó y presentó un dictamen médico que se encuentra incapacitado por tres días, entonces, el despacho va a programar una nueva audiencia.

LEA MÁS: Elena Correa y Carlos Rodríguez tenían una nueva audiencia este miércoles, pero algo inesperado pasó

- ¿Llegaron los abogados de él o solo envió el documento?

Él envió el documento ayer (martes) en horas de la noche y llegaron dos de sus abogados y sus testigos, pero él no se presentó.

- ¿Cuál era la posición de ustedes en este caso?

Nosotros tenemos la mejor disposición de conciliar, de hecho, nos presentamos en la oficina de los abogados de don Carlos hace unos días precisamente para presentarnos y abrir el espacio de negociación, pero hasta el momento no habíamos podido y teníamos la fe de que hoy hubiera espacio en el despacho con la presencia del juez para lograr un buen acuerdo, pero no fue así.

- ¿Qué pasó ese día que fueron al despacho de los abogados de Rodríguez?

Nos atendieron y tuvimos una cordial conversación y estamos iniciando negociaciones, pero vamos a ver qué pasa, si luego vuelve a darse el espacio por medio del juzgado de pensiones.

- ¿En esta audiencia se iba a definir el monto definitivo de la pensión?

La audiencia iniciaba con la conciliación, pues el proceso de pensión llegaba hasta ahí y de no suceder eso entonces se abría el espacio para la recepción de la prueba que se ofreció por ambas partes del proceso, esa prueba consistía en la declaración de ambas partes, de don Carlos y doña Elena, y del testimonio de algunos testigos, posteriormente a eso hace falta alguna prueba documental todavía de llegar como cuentas bancarias, pruebas del Ministerio de Hacienda, de las empresas de don Carlos y después de analizarse eso vendría la sentencia definitiva.

LEA MÁS: Abogado aclara qué pasaría si Carlos Rodríguez se niega a pagarle la pensión a Elena Correa

Carlos Rodríguez siempre acudió a todas las audiencias anteriores, pero esta vez se declaró enfermo. (JORGE CASTILLO)

- ¿Qué testigos llevaba Elena esta vez?

Llevaba a su mamá doña Mercedes Usuga y al diseñador de moda Erick Bendaña (nicaragüense).

- ¿Y qué papel juegan ellos en este caso de la definición de la pensión alimentaria?

No le puedo dar detalles concretos, pero siempre los testigos, en un proceso de pensión alimentaria, lo que dicen es lo que les consta del estilo de vida de las partes o de sus ingresos y sus gastos, ese tipo de cosas, solo estamos hablando de tema patrimoniales, entonces, los testigos van a confirmar esos detalles.

- ¿Don Carlos ha estado pagando el monto provisional fijado anteriormente?

Don Carlos no ha pagado un solo colón de pensión alimentaria, ni un colón. Como él es una persona adulta mayor la Ley de Pensiones Alimentarias no permite que se ejecute el apremio en su contra entonces él sabiendo eso no paga la pensión y se ha amparado en eso.

La idea era justamente llegar a un acuerdo partiendo de los montos que se adeudan, que en este momento comprenderá que por el monto de la pensión es un monto considerable y partir en el futuro de algún nuevo monto que se pueda ofrecer, pero no fue posible hacerlo al día de hoy.