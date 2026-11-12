Abogado de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann cuestionó este argumento que permitió la absolución de Diego Bravo

Los jueces a cargo del caso de Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Majo Ulate dictaron sentencia este 11 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La absolución de Diego Bravo no dejó conformes a los representantes legales de Mauricio Hoffmann y María José Ulate. Rafael Ángel Rodríguez, abogado de ambos, manifestó su desacuerdo con uno de los razonamientos que expuso el tribunal penal para dictar el fallo.

Su cuestionamiento lo hizo una vez que terminó la lectura de la sentencia este miércoles 11 de noviembre en la sala de juicios número 13 de los Tribunales de Goicoechea.

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La diferencia está en la interpretación de la intención con la que se realizaron las publicaciones de Bravo que fueron denunciadas, un aspecto que en términos jurídicos se conoce como “animus injuriandi” (intención o propósito).

Mientras los jueces consideraron que no se acreditó esa intención difamatoria o injuriosa, Rodríguez defendió una interpretación distinta sobre los elementos que debían valorarse.

Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate contrataron a los abogados Rafael Ángel Rodríguez y Jason Garro para presentar la demanda contra Bravo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El abogado explicó que, desde su perspectiva, no necesariamente se requiere demostrar un ánimo expreso de ofender, sino que debe analizarse si la conducta tenía la posibilidad de vulnerar el honor de las personas afectadas.

Su planteamiento es que lo que debe examinarse es la actitud o conducta desplegada por el youtuber para, presuntamente, deshonrar, y no limitar el análisis a determinar si existía una intención directa de insultar.

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Esa diferencia de criterios es precisamente uno de los aspectos que el representante legal quiere revisar cuando tenga en sus manos la sentencia integral.

Dicho documento estará disponible para ambas partes el 18 de noviembre y, a partir de su estudio, Rodríguez y sus representados valorarán si presentan una apelación contra la resolución que dejó absuelto a Bravo de los 15 delitos que le atribuían.