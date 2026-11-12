Diego Bravo revela el verdadero motivo por el que no aceptó disculparse ante Majo Ulate y Mauricio Hoffmann

El youtuber Diego Bravo reveló el verdadero motivo por el que nunca le pasó por la mente ofrecer una disculpa pública a Majo Ulate y Mauricio Hoffmann, luego de que ambos lo demandaran por presuntos delitos contra el honor.

La tarde de este miércoles, horas después de que fuera absuelto de 15 delitos de difamación, Bravo publicó un video en sus redes sociales en el que se refirió a lo vivido este miércoles en los tribunales.

Uno de los puntos en los que se centró el youtuber fue el verdadero motivo por el que no aceptó ofrecer una disculpa pública, que posiblemente era la salida más rápida y sencilla de todo este asunto.

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“Esto me enseñó a que cuando uno hace algo hay que hacerlo con amor, con pasión, con coraje y por eso yo decidí defenderme de esto, yo perfectamente pude haberme retractado, pude haberme disculpado y esto moría aquí hace meses, es más, moría desde hace años pero, ¿qué pasa?, que yo conozco mi valor, lo que yo valgo, lo que vale mi trabajo, sé lo que vale mi credibilidad y fue lo que hice, defenderme únicamente.

11/11/2026. Sentencia de juicio de Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. Tribunales de Goicochea. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Esto me enseñó que cuando uno hace algo con cariño, con el corazón y de buena fe tenemos que defendernos y saber cuál es nuestro valor en lo que hacemos”, destacó Bravo.

También reveló que en muchos momentos sintió miedo, porque sabía que la situación a nivel legal podía salir muy bien o muy mal para él.

“Yo, aun así, sabiendo que tenía miedo de que podía perder, decidí ponerle el pecho a las balas. Había mucha gente que quería verme sentado frente al tribunal rindiendo cuentas, había gente que quería que se hiciera justicia y se hizo lo que ustedes querían, por decisión mía y qué bueno que se hizo”.

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Además, en su mensaje tiró un filazo disimulado sin mencionar ningún nombre.

“Ni ₡10 millones ni disculpa pública, porque a la persona que actúa bien le va bien y no hay manera que una persona que actúa mal y que hace las cosas de mala manera para perjudicar a otro le vaya bien".

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Otro punto que destacó fue que pese a lo que muchos piensan, él nunca hizo videos de chismes con el fin de hacerle daño a una persona, simplemente lo veía como un trabajo en el que se refería a los temas que estaban de moda en ese momento.

“Yo en este momento a ustedes les juro que nunca me senté a escribir un guion de un video pensando en dañar a una persona ni mucho menos, simplemente siempre me dediqué a darle seguimiento a ciertos temas, que si bien es cierto ese personaje puede ser grotesco y vulgar, muchas cosas para usted, pero al final de cuentas la gente consume el contenido, a la gente le gusta el contenido.

“Simplemente eran noticias que estaban en el momento, como cuando Keyla se despi... en el carro, no es que yo hablara de Keyla porque me cayera mal, hablaba de ella porque era la noticia del momento, era lo que la gente quería saber y fue justamente lo que pasó en este caso”.