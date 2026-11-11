¿Mauricio Hoffmann y Majo Ulate tendrán que pagar las costas del juicio tras la absolución de Diego Bravo?

11/11/2026. Juicio Diego Bravo con Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. Tribunales de Goicochea. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Una de las dudas que pueden surgir luego de que Diego Bravo fuera absuelto de los 15 delitos contra el honor por los que fue acusado por Mauricio Hoffmann y María José Ulate, es si los dos querellantes tendrán que pagar las costas del juicio.

La respuesta es que no tendrán que asumir las costas del proceso penal ni pagar los gastos de representación legal de Diego Bravo.

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Diego Bravo escucha atento la resolución de los jueces en su contra

Durante la lectura de la sentencia, este miércoles 11 de noviembre, el presidente del tribunal explicó que, aunque la acción civil presentada por Hoffmann y Ulate fue declarada sin lugar, los jueces consideraron que ambos acudieron a los tribunales de buena fe y tenían razones legítimas para plantear sus reclamos.

Por esa razón, decidieron eximirlos del pago de las costas personales y procesales correspondientes a la acción civil.

Además, mencionó que cada uno deberá asumir los gastos de representación de sus propios abogados.

Diego Bravo fue absuelto en su juicio contra Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En cuanto al proceso penal, el juez indicó que las costas estarán a cargo del Estado costarricense.

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De esta manera, aunque Diego Bravo fue absuelto por unanimidad de los 15 delitos de difamación e injuria que se le atribuían, Hoffmann y Ulate no tendrán que pagar los gastos judiciales de la parte contraria.

La resolución también dejó sin efecto el reclamo económico de ambos, quienes solicitaban ¢5 millones cada uno, para un total de ¢10 millones.