“Abrazo de gol”: El bus de David Patey que empuja a la Teletón de este año

Abrazo de gol es muy solidario y trabajador. Cortesía.

Conocimos un personaje que no puede caminar, pero ha andado por todo el país desde hace varios días, no puede hablar, pero se ha encargado de juntar bastante dinero para la Teletón y no puede entrar al Auditorio Nacional del Museo de los Niños, pero dará un abrazo a todos los que lleguen a la maratónica del próximo 3 y 4 de diciembre.

Hablamos de “Abrazo de gol”, un autobús que se ha convertido en una estrella más, que ayudará a intentar cumplir la meta de 550 millones de colones, que se destinarán a adquirir un equipo especial que en el Hospital Nacional de Niños se utilizaría durante cirugías cardíacas, además de donar una unidad móvil al Banco Nacional de Sangre.

El chuzo está equipado con sala, comedor, oficina, baño, internet, seis cámaras de televisión, micrófonos, consola de audio y otro montón de comodidades que han llamado muchísimo la atención. Todo mundo tiene que ver con él.

Es propiedad del empresario gringo y dueño de Ponderosa David Patey, quien luego de hacer una gira por el país con el deportista Sherman Guity, prestó su nave para que en la Teletón le saquen todo el jugo posible.

Patey asegura que él siempre tiene muy presente la labor social y por eso, no dudó en prestar no solo su bus, sino también a su chofer de confianza, don Hans Zúñiga, así como hacerse cargo de todos los gastos, ya sea gasolina o mantenimiento del vehículo mientras dure esta aventura.

[ El reguetonero tico del momento debutará en la Teletón 2021 ]

“Me solicitaron hacer unas transmisiones en vivo pero yo les sugerí que se lo llevaran con todo y chofer y que invitaran a los diferentes programas para que los hicieran desde ahí, la Teletón no tiene asumirá ningún gasto, todo lo que se gaste va por cuenta de Ponderosa”, señaló.

El bus tiene todo para que se hagan transmisiones desde ahí. Cortesía.

Don David ve al bus como un personaje, algo así como un superhéroe.

“Le gustan los temas sociales, es muy servicial, yo me imagino a Abrazo de gol ayudando en alguna emergencia, para mí es un personaje dedicado a colaborar con los demás”, dijo.

Mauricio Flores productor de la Teletón señaló que la nave de Patey les ha dado un gran empujón a la hora de promocionar el evento.

[ Bryan Ganoza a la Teletón: “Cuando esté superpegado, no me llamen” ]

“El bus lo hemos usado para generar contenido en redes sociales y para anunciar por las calles que Teletón viene el 3 y 4 de diciembre. Ya hemos grabado programas como el Manicomio de la risa, A cachete de Luis Carlos Monge, también con Gustavo López, gente de Teletica radio y Columbia y vamos a seguir haciendo programas en estos días”, dijo.

“Es un personaje más, la gente se ha interesado mucho en conocer el bus y hacer sus producciones desde aquí. Nos ha ayudado mucho en nuestro proyecto Teletón, sabemos que es un lujo, la gente nos ve y nos pita y piden poder conocer el bus”, añadió Mau.

Abrazo de gol es como las casas rodantes que se ven solo en tele. Cortesía.Abrazo de gol.

El próximo lunes, incluso, harán una transmisión en vivo con Édgar Silva, desde la zona de los Santos.

“Es una bendición que don David confíe en nosotros algo tan costoso, que nos dé el chófer, los gastos de gasolina y todo lo que necesitemos, es una muestra más del gran apoyo que tenemos este año”, dijo el productor.

El próximo sábado, el bus saldrá desde Ponderosa en Liberia y pasará por los diferentes parques donde haya miniteletones transportando a varios humorista de Omega y se harán pases en vivo con el Auditorio Nacional, lugar donde llegará en la tarde, esperamos que con bastante platica recogida.

David Patey también estará en ese viaje, aportando su carisma.

Desde Giros hasta el Manicomio de la risa han estado en Abrazo de gol. Cortesía.

Fichado. Este viernes David Patey confirmó la incorporación del periodista Jerry Alfaro como parte de su proyecto del canal Anexión 36.

El comunicador llega gracias a su amistad con el empresario y la trayectoria de más de 20 años en televisión.

Un avión

Aunque es un autobús, “Abrazo de gol” parece más un avión por todo lo que tiene adentro.

Patey lo compró hace unos meses, luego de que un amigo que tiene varios se lo ofreciera y como el gringo siempre anda buscando nuevos negocios, lo aceptó.

“Para nosotros es una valla publicitaria en movimiento, pero sirve de oficina, de cuarto, está lleno de pantallas, tiene una cama, es más, tiene un colchón carísimo, que todavía estoy pagando por cierto, un montón de almohadas, baño, ducha, sala, cocina, comedor.

“Además tiene paneles solares, un motor enorme, aire acondicionado que funciona demasiado bien. No le he metido tanta plata, pero ya tiene muchas cosas”, añadió Patey.

Tanto David como Mau invitaron a todos los que vean a Abrazo de gol en la calle a que se acerquen y colaboren porque además de todas las comodidades, el bus tiene alcancías que recogen platita y eso es lo más importante de la Teletón.