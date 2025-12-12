ACAM responde a familia de músico Felipe Contreras, este es el motivo por el que no le dieron apoyo

Felipe Contreras, exbajista de Escats, se encuentra internado en un albergue hace más de un año tras sufrir tres derrames cerebrales.

La familia del músico Felipe “Felo” Contreras, exbajista de Escats, denunció ante La Teja que la Asociación de Compositores y Autores Musicales (Acam) les negó apoyo justo cuando el artista enfrentaba una de las situaciones más delicadas de su vida como lo son los tres derrames cerebrales que sufrió y una bacteria que se le metió en la sangre desde octubre de 2024.

Ahora, ante la polémica, la propia organización salió a aclarar qué fue lo que realmente pasó y por qué, aunque lo readmitieron como asociado, no pudieron brindarle ayuda económica.

Según explicó Jimmy Bolaños, director de Acam, la entidad se enteró del caso de Felo cuando otro músico asociado acudió a solicitar apoyo, pues el artista estaba hospitalizado y en condiciones muy frágiles. Fue entonces cuando revisaron su estatus dentro de la asociación y se toparon con una situación inesperada.

“La persona que comienza a gestionar por él es otro asociado de nosotros, dado que él estaba hospitalizado. A nosotros lo que nos corresponde es ver el estatus del asociado para ver si lo podemos ayudar y de qué medida podemos apoyar. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que nos damos cuenta que Felo, lamentablemente, fue expulsado ya hace muchísimos años”, empezó explicando.

La Asociación de Compositores y Autores Musicales (Acam) tiene 4865 asociados. (JOHN DURAN/John Durán)

Bolaños detalló que esa expulsión ocurrió hace 15 a 20 años atrás cuando ninguno de los actuales directores o administrativos formaba parte de la junta en aquel momento. Lo único que conocen es lo que está registrado en las actas oficiales de la época.

“En actas se indica que él puso una denuncia en aquella ocasión en contra de algunos directores de Acam, denuncia que fue desestimada. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hizo fue un daño a la asociación poniendo una denuncia sobre la cual no había fundamento. Los estatutos dicen que si un asociado le hace un daño de imagen, etc., a Acam, esa es una razón de expulsión”, señaló.

Tras enterarse de esto, la familia de Contreras inició el proceso para volver a afiliarlo, algo que la junta directiva aceptó. Sin embargo, al reincorporarlo, el bajista quedó registrado como un asociado completamente nuevo, sin antigüedad previa válida dentro del sistema.

La familia y amigos de Felipe Contreras iniciaron una campaña para ayudar al músico para comprarle una silla de ruedas más cómoda. (Cortesía/Facebook)

Molestia de la familia

Giovanni Contreras, productor musical y hermano Felipe, indicó que tras volverlo a afiliar la asociación les indica que por ser un socio nuevo “no califica para la ayuda, por eso no volvimos a pedirles nada”, dijo en una entrevista que nos dio el miércoles.

Según indicó el director de Acam, la molestia de ellos se debe a que querían acceder al fondo social, un beneficio de apoyo económico para emergencias de los asociados, pero hay un reglamento que deben cumplir y que fue aprobado en asamblea.

“¿Cuál es la razón de asociarse? Es acudir al fondo social, pero el reglamento dice que las personas pueden acceder al mismo después de un año de asociación. La asamblea fue la que aprobó ese reglamento el año pasado y se hace con el razonamiento de que no venga un asociado a pedir de una vez el fondo social”, señaló.

Aunque la junta directiva readmitió a Contreras sin objeciones, la decisión sobre el fondo social no depende de ellos, sino de una comisión independiente, que analizó el caso y concluyó que no podían otorgarle ayuda en este momento por no cumplir con el tiempo mínimo.

“Lamentablemente, en el caso de Felo, él viene, hace la solicitud y la junta lo acepta de nuevo como asociado, pero viene la comisión del fondo social, analiza el reglamento y ve que no puede ayudársele porque no está con el tiempo respectivo para el fondo. Obviamente eso generó una molestia en la familia y los entiendo”, aclaró Bolaños.

Jimmy Bolaños, director general de Acam, lamentó mucho la situación de salud de Felo Contreras. (Acam)

Mientras tanto, el músico continúa internado en un albergue subsidiado por la CCSS, donde recibe atención médica, alimentación y cuidados las 24 horas, tras haber enfrentado tres derrames cerebrales y una bacteria en la sangre desde octubre de 2024.

Su familia y amigos mantienen activa una campaña para recaudar fondos y comprarle una silla de ruedas propia, ya que recientemente logró sentarse y la necesitará para continuar con su recuperación.

Acam tiene 2865 asociados a la fecha, de los cuales poco más de 1000 asociados al año reciben recursos generados por derechos de autor. En los últimos dos meses se han beneficiado a 22 asociados con el fondo social.