Actor de Jurassic Park anuncia que venció el cáncer tras años de lucha

El reconocido actor Sam Neill confirmó que se encuentra libre de cáncer tras varios años de tratamiento por una enfermedad hematológica en etapa avanzada.

El intérprete, recordado por su papel en Jurassic Park, enfrentó un tipo específico de linfoma, según él mismo explicó.

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“He estado viviendo con un tipo particular de linfoma durante unos cinco años y estaba en quimioterapia, que es un proceso bastante miserable, pero me mantenía con vida”, informó a 7 News.

Sam Neill es recordado por su papel en la película "Jurassic Park". (Sam Neill/Instagram)

Un tratamiento clave en su recuperación

Infobae reveló que el actor compartió que atravesó momentos difíciles durante su proceso, en los que incluso se sintió perdido. Sin embargo, un procedimiento innovador marcó un cambio en su evolución.

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La terapia CAR-T, que consiste en la modificación genética de células sanguíneas, fue determinante en su recuperación. Tras someterse a este tratamiento, los resultados fueron positivos.

“Acabo de hacerme un escaneo y no hay cáncer en mi cuerpo, eso es algo extraordinario. Estoy muy, muy emocionado de que esto pueda suceder”, expresó.

Sam Neill recibió el diagnóstico en 2023. (Video/Captura)

Un nuevo comienzo para el actor

Neill hizo público su diagnóstico en 2023, aunque había recibido la noticia un año antes, cuando le detectaron linfoma angioinmunoblástico de células T.

Según relató en ese momento, los primeros síntomas aparecieron durante la promoción de Jurassic World Dominion.

Ahora, tras superar la enfermedad, el actor asegura sentirse motivado y listo para retomar su carrera, incluso con la posibilidad de participar en una nueva producción cinematográfica.