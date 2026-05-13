Actor Donald Gibb, de “La revancha de los novatos”, muere a los 71 años y deja un legado inolvidable

Donald Gibb dejó un gran legado. Foto: el universo (Donald Gibb/Donald Gibb)

El mundo del cine está de luto, ya que el actor estadounidense Donald Gibb, recordado por su papel como “Ogre” en la película La revancha de los novatos, murió a los 71 años luego de enfrentar problemas de salud que se agravaron en las últimas semanas.

De acuerdo con información publicada por la revista Marca, el fallecimiento ocurrió el martes 12 de mayo en su casa en Texas, rodeado de su familia.

Fue su hijo, Travis Gibb, quien confirmó la noticia a medios internacionales, destacando que el actor partió acompañado de sus seres queridos, quienes lo admiraban profundamente.

Gibb alcanzó la fama en la década de los 80 gracias a su icónico papel de “Ogre”, un personaje que, pese a su apariencia ruda, terminó ganándose el cariño del público por su lado cómico. Ese papel lo convirtió en una de las caras más reconocidas del cine juvenil de la época.

Donald Gibb era muy querido. Foto: El universo (Donald Gibb/Donald Gibb)

Pero su carrera no se limitó a esa cinta. También participó en otras producciones como Contacto Sangriento, junto a Jean-Claude Van Damme, además de filmes como U.S. Marshals y Hancock.

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Antes de llegar a Hollywood, el actor tuvo un paso por el deporte profesional, formó parte del equipo de fútbol americano San Diego Chargers, donde destacó por su imponente físico, que luego sería clave para sus papeles en la pantalla grande.

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Quienes lo conocieron aseguran que, fuera de cámaras, era una persona amable, sencilla y con gran sentido del humor, muy diferente a los personajes duros que interpretaba.

Su partida deja un vacío entre los fanáticos del cine de los años 80, quienes lo recuerdan como uno de esos actores que marcaban presencia con solo aparecer en pantalla.