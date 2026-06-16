Actor Johnny Castro trabajó tres meses junto a Jennifer López y descubrió una faceta que pocos conocen

Jennifer López protagoniza la nueva película Turbulencia en la oficina que se estrenó en Netflix el 5 de junio. (Cortesía /Cortesía)

Cuando Johnny Castro Ruiz tomó la decisión de dejar Costa Rica para perseguir su sueño de convertirse en actor en Estados Unidos, sabía que el camino no sería fácil. Sin embargo, cada paso que ha dado lo acerca más a ese objetivo que parecía imposible cuando salió de Puriscal con una maleta llena de ilusiones.

El actor costarricense vuelve a celebrar un importante logro en su carrera tras formar parte de Office Romance o Turbulencia en la oficina, la nueva película de Netflix protagonizada por Jennifer López y Brett Goldstein, que se estrenó recientemente.

Aunque su aparición en pantalla dura apenas unos segundos, detrás de esa breve participación hay tres meses de trabajo, largas jornadas de grabación y una experiencia que jamás olvidará, sobre todo, porque le permitió convivir de cerca con una de las artistas latinas más famosas del planeta.

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Castro interpreta a Dave, uno de los asistentes ejecutivos de Jackie, personaje de JLo, en la historia. Aunque el papel es pequeño, tuvo la oportunidad de compartir varias escenas dentro del mismo entorno laboral de la cantante y actriz.

El actor costarricense Johnny Castro tuvo una pequeña participación dentro de la película, pero estuvo los tres meses de su grabación. (Cortesía /Cortesía)

Según relató, las grabaciones se realizaron desde febrero de 2025 en un edificio que se construyó recientemente en Nueva Jersey que fue donde se desarrolló gran parte de la historia.

“Fue una experiencia muy bonita porque estuve alrededor de tres meses trabajando en la producción. Aunque mi personaje no es grande, sí estuve presente durante muchas jornadas de grabación y eso me permitió verla trabajar muy de cerca”, contó el costarricense.

Esta es una de las escenas donde sale Johnny Castro en la película de Netflix

Se llevó la sorpresa

Como ocurre con muchas figuras de fama mundial, Johnny reconoció que antes de conocer a la ex de Marc Anthony y Ben Affleck tenía ciertas expectativas sobre cómo sería la artista detrás de las cámaras. Sin embargo, terminó llevándose una sorpresa.

“Uno escucha muchas cosas de las celebridades, pero la verdad es que Jennifer fue muy amable con todo el mundo. Siempre llegaba a trabajar con una actitud muy profesional y respetuosa”, comentó.

El puriscaleño asegura que una de las principales enseñanzas que le dejó esta experiencia fue observar la disciplina con la que trabaja una figura que lleva décadas siendo una de las artistas más importantes del entretenimiento mundial.

Esta es una de las partes donde se ve al tico Johnny Castro dentro de la película de Jennifer López. (Cortesía /Cortesía)

Según contó, López se tomaba el tiempo para saludar al elenco y al equipo de producción, además de mostrarse siempre respetuosa durante las largas jornadas de trabajo.

“Era muy educada, muy profesional y siempre tenía una sonrisa. Eso me llamó mucho la atención porque cuando uno trabaja con estrellas de ese nivel no sabe qué esperar”, explicó.

El tico reconoció que no llegó a tener largas conversaciones con la cantante, pero sí compartió varios momentos durante las grabaciones, pues tenía que estar presente en la gran mayoría.

“Ella estaba muy enfocada en su trabajo. Se nota por qué ha llegado tan lejos. Tiene una ética de trabajo impresionante”, afirmó.

Un sueño con paciencia

Aunque para muchos podría parecer una participación pequeña, para Castro representa otro escalón más en una carrera que ha construido a puro esfuerzo.

Aunque no es la primera vez que aparece en una producción importante, pues a lo largo de estos años ha logrado abrirse espacio en proyectos internacionales y trabajar con otras reconocidas figuras de la industria.

El actor tico Johnny Castro contó que su paga fue muy buena porque eran tres meses de trabajo. (Cortesía /Cortesía)

Sin embargo, cada nuevo papel tiene un significado especial porque confirma que la decisión de emigrar para perseguir su sueño valió la pena.

“Hay personas que ven la película y tal vez piensan que son solo unos segundos, pero detrás de esos segundos hay meses de trabajo, castings, preparación y mucha paciencia”, comentó.

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El actor reconoce que todavía tiene metas muy claras por cumplir ya que, uno de sus grandes sueños sigue siendo conseguir un personaje con más desarrollo y con líneas de diálogo importantes en una producción internacional.

“Todavía siento que estoy construyendo ese camino. Cada proyecto me acerca un poquito más a donde quiero llegar”, señaló.

Johnny Castro ha tenido participación en otras películas

Sin mucho cambio

Turbulencia en la oficina se estrenó el 5 de junio en todo el mundo por lo que su mamá, doña Elizabeth Ruiz, y su esposo Jackson eran los más ansiosos por verla, pues eran los únicos que sabían de su participación en la película.

Para su personaje no tuvo que cambiar mucho su apariencia física, solo dejarse crecer un poco sus colochos y, según explicó, el departamento de vestuario tenía más de 10 trajes diferentes para que no saliera igual en cada toma.

Estos fueron los diferentes look que lució el tico Johnny Castro dentro de la película. (Cortesía /Cortesía)

Además, señaló que eran 25 extras los que tenían el papel de “asistentes” en la enorme oficina de aviación que lidera Jennifer López en la historia.

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Él se logra ver en dos ocasiones. Una donde va empujando una especie de carrito de supermercado y otra donde la protagonista se está despidiendo del abogado, del que se enamora, desde un balcón y durante la toma general se ve caminado hacia el interior de la compañía de aviación.

Johnny, de 35 años y quien hace 10 días dejó Nueva York (donde vivió los últimos 11 años) para instalarse ahora en Miami, Estados Unidos, no solo se dedica a la actuación, pues también ha sido modelo de reconocidas marcas como Christian Louboutin, Ralph Lauren, L’Oreal.

Johnny Castro trabaja también como modelo para algunas reconocidas marcas. (Cortesía /Cortesía)

Ahora en esta nueva ciudad espera conseguir más papeles importantes y trabajar para otras reconocidas marcas mientras le llega el protagónico que tanto ha deseado por años.