Actor Mauricio Ochmann rompe el silencio tras denuncia de adulta mayor que incluye amenazas

El actor Mauricio Ochmann se pronunció luego de que se hiciera pública una denuncia en su contra por presuntos delitos de despojo, daños y amenazas.

La información fue dada a conocer por People en Español y replicada por distintos medios internacionales.

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El origen del conflicto

Según los reportes, la denuncia fue presentada por una adulta mayor identificada como Ingrid Margarita, quien tendría una propiedad cercana a la del actor en Morelos, México.

Mauricio Ochmann se refirió a las acusaciones que enfrenta. (Mauricio Ochmann/Instagram)

Ambas viviendas comparten un área de paso común, lo que habría generado el conflicto.

De acuerdo con la acusación, Ochmann habría adquirido un terreno colindante y ordenado modificar un muro perimetral sin previo aviso, instalando además una puerta de uso exclusivo, situación que habría desencadenado el proceso legal.

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La respuesta del actor

Tras hacerse público el caso, el actor compartió un comunicado en el programa ¡Siéntase Quien Pueda!, en el que negó categóricamente haber actuado con violencia.

“Respecto a la información que está circulando en distintos medios de comunicación y en la que me señalan acciones judiciales, solamente quiero comentar que, a lo largo de mi vida personal y profesional, quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados a ayudar siempre cuando está en mis manos”, expresó.

También se describió como una persona de paz y que su misión es dejar un mensaje positivo y ayuda activa, y negó haber recurrido a la violencia.

El actor agradeció el respaldo recibido y pidió comprensión, indicando que no puede ampliar detalles sobre el proceso en curso.