Actor perdió medio pulmón tras confundir síntomas de cáncer con una gripa

El actor sudafricano Jarryd Nurden reveló que sufrió una neoplasia neuroendocrina maligna primaria de pulmón, un tipo poco común de cáncer que lo llevó a perder medio pulmón luego de presentar síntomas que inicialmente confundió con una gripa fuerte mientras vivía en Londres.

LEA MÁS: Falleció Jorge Lorenzo, querido actor de El Marginal, exitosa serie de Netflix

Síntomas que parecían una simple infección

El actor Jarryd Nurden enfrentó un tumor pulmonar poco común que avanzó rápidamente. (Instagram/Instagram)

Según relató, continuó actuando a pesar del malestar, mientras los exámenes médicos no lograban identificar el motivo de sus problemas respiratorios.

Especialistas detectaron después un carcinoide atípico, un tumor maligno que avanzaba rápidamente. El actor tenía cicatrices pulmonares previas por un accidente en su niñez, lo que hizo pensar que los síntomas eran una afección pasajera.

LEA MÁS: Morgan Freeman preocupa a sus seguidores tras aparecer desorientado en el show de Jennifer Hudson

Un papel en el West End y un tumor en crecimiento

En enero de 2023 recibió dos noticias opuestas: obtuvo su primer rol importante en el West End, en el musical We Will Rock You, y al mismo tiempo se le informó que el tumor había duplicado su tamaño desde la última revisión. Nurden pidió seguir en el proyecto teatral pese a la gravedad de su diagnóstico.

Cirugías y dos meses de complicaciones

La lobectomía obligó a retirar medio pulmón tras complicaciones quirúrgicas. (Instagram/Instagram)

Siete meses después, fue sometido a una cirugía laparoscópica que confirmó la malignidad del tumor. Los médicos le ofrecieron quimioterapia, radioterapia o la extirpación de la zona afectada. Eligió una lobectomía, realizada en octubre de 2023, en la cual se retiró el lóbulo inferior del pulmón. Sin embargo, la cirugía abierta presentó complicaciones, generó infecciones y lo mantuvo hospitalizado por cuatro meses. Incluso requirió una segunda operación para limpiar tejidos afectados, un periodo que describió como “un infierno”.

Recuperación y regreso a los escenarios

Durante su recuperación temió no volver a bailar ni cantar, y rechazó un papel en la gira internacional de Chicago por nuevos procedimientos médicos, entre ellos la colocación de stents en una fistula del pecho. Tras completar su tratamiento, logró incorporarse a la temporada de septiembre del musical en China, donde dio vida a Mary Sunshine, y tres meses después de su última cirugía realizó su primera presentación con gran agradecimiento por volver a los escenarios.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor