Actriz Aislinn Derbez regresa a la soltería

El amor entre Aislinn Derbez y Jonathan Kubben llegó a su fin, ya que este fin de semana la actriz confesó que regresó a la soltería tras terminar su noviazgo con el influencer.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas Ais sorprendió al contestar que está en la mejor etapa de su vida, que está haciendo nuevos planes y disfrutando de su felicidad como una mujer “plena y soltera”.

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja, y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, escribió junto a una fotografía en la que aparece con varios amigos y la actriz Esmeralda Pimentel.

Sobre las causas que los habrían llevado a separarse, hasta el momento siguen siendo una incógnita; pero todo parece indicar que quedaron en buenos términos, pues Kubben compartió una fotografía en la que se refiere a Derbez como su “mejor amiga”.

Así fue su historia de amor

Después de hacer pública su separación del actor Mauricio Ochmann, Aislinn se tomó mucho tiempo para sanar heridas y encontrar a un buen hombre con el que pudiera rehacer su vida.

Tras poco más de un año y medio soltera y en medio de varias especulaciones, la actriz sorprendió al anunciar en diciembre del 2021 que el amor la había vuelto a sorprender y había iniciado una relación con Kubben.

“Tengo muchas ganas de vivir aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda. De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace. No sabemos cuánto dure, pero el ahora está chingón”, escribió la hija de Eugenio Derbez junto a una fotografía en la que salía junto al hombre que se había ganado su corazón.

Desde ese entonces, la pareja comenzó a compartir más momentos juntos, se dedicaba tiernos mensajes, incluso, él convivió con la familia de la actriz y todo apuntaba a que se encontraban en un cuento de hadas.

Pero todo cuento tiene su final y en febrero de este año se empezó a especular que Derbez y Kubben habían terminado su relación y este lunes la también modelo lo confirmó.

A principios de año Aislinn estuvo en nuestro país y pasó varios días en Santa Teresa de Cóbano.

