Actriz de El señor de los cielos luce su pancita a pocos días de dar a luz a segunda hija con costarricense

La actriz mexicana Lorena del Castillo lució su pancita a pocos días de dar a luz a su segunda hija, cuyo padre es el actor costarricense Gary Centeno.

“Faltan muy pocos días para que dejemos de ser dos corazones en un mismo cuerpo”, escribió Lorena junto a una fotografía en la que se muestra en lencería con su bebé en el vientre.

Gary Centeno y su pareja Lorena del Castillo serán papás por segunda vez y bebé es una niña. (redes/Instagram)

LEA MÁS: ¿Niño o niña? Gary Centeno y actriz de El señor de los cielos ya revelaron el sexo de su bebé

Del Castillo y Centeno serán papás por segunda vez. Los esposos ya se habían estrenado en ese rol en setiembre del 2020, cuando nació Luna, su primogénita.

Fue el pasado 11 de abril cuando el matrimonio sorprendió con la noticia de su segundo embarazo.

Un embarazo complejo y con dos amenazas de aborto

Para ese momento, la actriz de El señor de los cielos tenía cinco meses de embarazo.

“Ya les platicaré a detalle, pero no, este bebé no es nuevo, tengo casi cinco meses de embarazo. Ha sido un proceso… pfff… muy complejo, por eso no habíamos dicho nada. Y bueno, como siempre la pancita ridícula que yo hago los primeros meses. Pero yo creo que pronto hace ‘pop’ esta palomita”, contó la figura de Telemundo en aquella ocasión.

Lorena del Castillo mostró cómo luce a pocos días de dar a luz a su segunda hija. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Actriz de El señor de los cielos revela la dura razón por la que tardó tanto en anunciar embarazo con actor tico Gary Centeno

Días después contó que no hablaron del embarazo antes porque los primeros meses fueron complejos y hasta hubo dos amenazas de aborto.

Gary y Lorena serán papás de una niña.