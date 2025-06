Actriz de “Elvirilla” brilla en ¿Quién quiere ser millonario? y donará millonada que ganó

La actriz Carmen Chinchilla afirmó sentirse feliz luego de su benéfica participación en el programa de canal 7, ¿Quién quiere ser millonario?, este martes. Fotografía: Captura. (Cortesía/Cortesía)

La actriz Carmen Chinchilla afirmó sentirse feliz luego de su benéfica participación en el programa de canal 7, ¿Quién quiere ser millonario?, este martes.

Chinchilla, intérprete del personaje Elvirilla, se sentó en la silla caliente en ¿Quién merece ser millonario?, edición especial del programa de Teletica que más plata regala.

Carmen compitió para beneficiar a doña Petrona, una abuelita de 67 años quien vive con su hija y sus seis nietos, uno de ellos con una discapacidad y con necesidades de tratamiento que motivaron la participación de la artista en el espacio.

La reconocida actriz ganó 9 millones de colones que entregó en su totalidad a doña Petrona y un día después del noble gesto habló con La Teja sobre eso.

Según contó, cuando la producción del programa la invitó a participar, no estaba tan segura de hacerlo porque no sabía si tenía el conocimiento necesario para avanzar bastante y ganar mucha plata.

“Me asustó mucho al principio porque no es cualquier cosa, uno de los sustos más grandes era ir y no ganar nada, le decía al productor que quizá habría otra persona que supiera más y con posibilidades de ganar más dinero”, dijo Carmen a este medio.

Sin embargo, después la convencieron. “A mí ayudar me encanta porque es parte de agradecer por todas las bendiciones de mi vida. El productor me llamó, me calmó y me dijo que me harían una entrevista y que, quizá, cosas de esa entrevista podrían preguntarme en el programa. Estaba nerviosa, pero al final me arriesgué”, dijo.

Según Carmen, cuando conoció a la familia por la que participó en el programa se terminó de convencer de que sí se sentaría en la estresante silla.

“Fui a conocer la casa (donde vive doña Petrona con su familia) y estuve ahí y es donde uno dice que esto que uno hace vale la pena. Intenté llegar lo más lejos posible (en el programa) y salí muy contenta. Salimos contentas de lo que logramos y me siento feliz”, mencionó.

Carmen y doña Petrona avanzaron hasta la pregunta 13 y quedaron a sólo tres interrogantes de ganar el premio de los 35 millones, el mayor que otorga el programa.

“Le decía a doña Petrona que ojalá que Dios la ilumine y pueda utilizar los 9 millones que ganamos de la mejor manera y yo encantada de poder ayudar”, finalizó.