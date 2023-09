¡Se armó! Elvirilla cuenta su versión del controversial video promocional del Cartaginés

El personaje de Elvirilla es intrepretado por la actriz Carmen Chinchilla. (Mayela López)

La actriz Carmen Chinchilla, quien interpreta al personaje Elvirilla, aclaró todo sobre el video que grabó en el estadio Fello Meza para promocionar el partido de este jueves entre el Cartaginés y Alajuelense, y que tanta controversia y malestar causó en la afición brumosa.

¿Qué andaba haciendo en el reducto blanquiazul?, ¿por qué grabó el video y quién se lo pidió?, fueron parte de las dudas que despejó la actriz este jueves en una conversación con La Teja.

Según la artista, la polémica que generó el video se explica muy bien con la popular expresión “todo sapo muere estripado”.

Carmen relató que el martes pasado andaba grabando en algunas locaciones de la Vieja Metrópoli unos trabajos personales y material para su programa La cosquillita con Elvirilla, que tiene en Yoak Radio.

En medio de eso, su productor le informó que había conseguido permiso para grabar en el Fello Meza, por lo que en un momento del día llegaron al estadio e hicieron material en la gramilla y en la gradería.

“Terminando de grabar, se me acercó un chavalo quien no sé quien es, pero salió de las oficinas y me dijo que si le hacía un videito para hacerle publicidad al partido de este jueves y que la gente fuera a comprar entradas. Le dije que sí, que claro. Me trajeron una camiseta, me la encaramé y les hice el video”, afirmó Carmen a La Teja.

Carmen Chinchilla se disculpó con la afición brumosa.

Según mencionó, ella preguntó qué tenía que decir y el hombre no le dio ninguna dirección o lineamiento más que la idea era invitar a la gente a comprar las entradas.

Sin guion y sin ninguna advertencia sobre qué decir y qué no decir, ella grabó el video con las mejores intenciones del mundo, sin imaginarse que lejos de causar gracia causaría una gran molestia a los cartagineses.

“Yo no tenía la menor idea de que ellos (la afición brumosa) se ofenden de que se les diga Cartaguito, yo lo dije así por un sentido de cariño, pero jamás imaginé que se iban a ofuscar tanto. Ni siquiera lo sabía (que no les gustaba que llamaran al equipo así). Lo que nunca me imaginé fue el soberano despelote que se armó. Fue un video que se grabó a la carrera porque ya nosotros estábamos saliendo del estadio y no hubo ningún tipo de planeación, ni de texto. Me lo dejaron a la libre”, enfatizó la querida actriz.

Carmen dejó claro que ella no es ni aficionada al Cartaginés ni al fútbol como deporte, por lo que no sabía que llamar al equipo “Cartaguito” iba a ser motivo de ofensa para la gente. Según mencionó, si la persona que le pidió el video le hubiese señalado esos detalles en la grabación, ella habría grabado uno nuevo sin que dejara espacio para la crítica.

Elvirilla molestó a los brumosos

Una disculpa

Respecto al “ca, ca, ca” donde se trabó Elvirilla, personaje quien tiene una condición de tartamudez, la actriz dijo que jamás fue intencional. Es más, nunca se percató de la connotación que daría el quedarse “trabada” al mencionar esa palabra.

“Tengo de hacer esto cualquier cantidad de años y la gente a veces me dice qué quitarle, qué decirle y yo lo hago y listo, pero a mí me extraña que no me dijeran nada. Mucha gente me ha dicho que por qué el Club Sport Cartaginés no revisó el video antes de publicarlo”, reafirmó.

Carmen volvió a recalcar que su intención nunca fue ofender a nadie, porque no es ni su estilo como persona ni tampoco como actriz; sin embargo, se disculpó con la afición.

“Todas las disculpas del caso. No fue mi intención, quería que quedara algo bonito. Si a mí me hubieran dirigido y me dicen que corrigiera el Cartaguito y que no me quedara pegada en la ca de Cartago, ahí mismo lo hubiera repetido, pero me disculpo con todas las personas que se pudieron sentir ofendidas”, expresó la actriz de Los enredos de Juan Vainas.

“Tengo muchos seguidores de Cartago y les mando una disculpa. Les reitero, no fue mi intención (ofenderlos), traté de hacerlo bonito y que se rieran un rato, pero jamás que se ofendieran”, agregó.

Carmen dijo que de ahora en adelante será más precavida y lo pensará dos veces cuando alguien le pida colaborarle con una grabación así, de un momento a otro, como lo hizo con el club Cartaginés.

Estas fueron algunas críticas que recibió Elvirilla por el video que grabó del Cartaginés. (Pantallazos)

“Ahora voy a tener que pensarlo más porque de esto vivimos los artistas, yo cobro por hacer este tipo de videos, pero en esta ocasión por hacer una gracia me salió un sapo y salió rascando la pobre de Elvirilla”, aseguró.

Versión del Cartaginés

El jefe de comunicación del Cartaginés, Jeison Solano, explicó este miércoles en conferencia de prensa que el club no contrató a la actriz.

“Ella vino a hacer un espacio aquí al estadio y nos pidieron permiso para hacer una promoción para el partido y no lo tomamos mal. Apoyamos a la actriz, hilamos muy delgado y como afición debemos darle valor a la institución”, explicó.

“Son momentos para estar unidos y buscamos pelos en la sopa, eso fue lo que sucedió”, expresó Solano.

Leonardo Vargas, el presidente del Cartaginés, dice que la palabra esa de cartaguito no le gusta y es una que menciona la actriz.

“No me gusta esa palabra, debemos evitar y si se sale alguna vez, como esta en esta ocasión. no la promovemos, queremos evitarla, sabemos lo sensible que es para nosotros los cartagos”, expresó.