Elvirilla se reencuentra con un “viejo amor” en un nuevo proyecto que la tiene muy feliz

Carmen Chinchilla, José Arceyut y Fabián Murillo son las voces de La cosquillita con Elvirilla. (Cortesía)

La actriz Carmen Chinchilla, quien interpreta el popular personaje de Elvirilla, anda feliz de la vida porque recién inició un proyecto donde se reencontró con un “viejo amor”.

Chinchilla estrenó el miércoles pasado el programa La cosquillita con Elvirilla, que la llevó de nuevo a la radio luego de 12 años de estar fuera de la cabina.

El nuevo espacio se transmite todos los miércoles, a las 7 de la noche, por Yok Radio y todas las plataformas de Yok. Además de Carmen participan el actor y guionista José Arceyut y el talentoso imitador de Repretel, Fabián Murillo.

La cosquillita con Elvirilla es una idea original de Carmen y lo produce Jenny Marín, quien trabajó en varios proyectos de Teletica canal 7.

El programa de Elvirilla se estrenó el pasado miércoles 29 de agosto. (Cortesía)

“Es un programa de comedia mil por mil solo para entretener. No pretendemos educar”, dijo la actriz sobre su nuevo proyecto.

La artista contó que el programa revive los espacios radiales de comedia de hace años, como El vacilón de la mañana, que tuvo en la desaparecida Radio Puntarenas hace más de 10 años.

“El programa fue una idea mía, ya que siempre me ha gustado la radio, toda la vida, y tenía ese gusanito pendiente de hacer radio, porque llevaba mucho tiempo alejada, ya que estaba concentrada en las series de televisión”, afirmó.

Chinchilla ha estado en las seis temporadas que tiene al aire Los enredos de Juan Vainas y participó en la primera de Morgan, ambas de la televisora del trencito.

Migaja es el personaje que hizo famoso Carmen Chinchilla en el 2000.

¡Qué risa!

En La cosquillita con Elvirilla, ella no solo interpretará al popular personaje que sufre de tartamudez; también le dará espacio a dos más que son de suma importancia en su trayectoria: Doña Fabiana y Migaja.

Ese último es un personaje que fue muy famoso hace 13 años, cuando Repretel lo incluyó en Aula 6, una serie de comedia que estuvo al aire a inicios del año 2000.

“Tenía muchísimos años de no hacer a Migaja y retomarlo significó devolverme a recordar la voz tan particular que tenía, porque la esencia del personaje me encanta. Migaja es un personaje que tiene como esa parte malévola que tenemos todos por ahí y me encanta porque es un personaje típico de las calles josefinas que anda jugándosela”, agregó la actriz.

Doña Fabiana, por su parte, es otra interpretación bastante conocida de Carmen y está relacionada muchísimo con Migaja, pues es su abuelita.

Carmen invitó a todas las personas a conectarse a su nuevo espacio, pues asegura que al revivir la fórmula de la radio cómica de antes, la gente se va a reír a más no poder.

¡Buena suerte en la nueva aventura!