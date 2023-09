Un querido personaje de “Los enredos de Juan Vainas” le dice adiós a la serie

Este viernes 8 de setiembre, canal 7 estrena la sexta temporada de Los enredos de Juan Vainas.

Uno de los personajes más queridos y emblemáticos de la serie “Los enredos de Juan Vainas”, le dice adiós a la popular serie de comedia de canal 7.

Se trata de Elvirilla, quien colgará sus ropas y trenzas tras finalizar la sexta temporada de la serie, que precisamente se estrena este viernes 8 de setiembre, a las 8:30 de la noche.

Fue la propia actriz Carmen Chinchilla, la que da vida a la singular Elvirilla, quien le confirmó a La Teja que los nuevos capítulos de la serie serán en los últimos que aparecerá.

Nos contó que ella misma le informó a la producción hace unos meses que, al menos para la temporada siete del programa (que se estrenaría en el 2024), no contaran con su personaje.

La decisión, explicó la artista a este medio, se debe a que quiere explorar otros proyectos con Elvirilla, algo así como sacar al personaje de su zona de confort, y para eso es necesario alejarse de la serie, donde actúa al lado de grandes actores como Magdiel Ramírez (Chibolo), Ricardo Jiménez (Juan Vainas) y Sofía Chaverri (Rosalinda).

“Esta sexta temporada fue mi última temporada en Los enredos de Juan Vainas, porque quiero explorar a Elvirilla todavía más, llevármela más allá, en otras cosas. Creo que llegó el momento, ya fueron muchos años de estar ahí y ya quiero hacer otras cosas”, comentó la actriz.

El personaje Elvirilla se despide de la serie de canal 7. (Mayela López)

Elvirilla estuvo en las seis temporadas del espacio de Teletica, aunque no aparecía en todos los capítulos. Según contó Carmen, del promedio de 15 episodios que tiene la serie por temporada, Elvirilla aparecía en poquito más de la mitad.

Eso sí, la reconocida actriz dejó bien clarito que se va de Los enredos de Juan Vainas en completa paz con todo el elenco, la producción y la televisora; al punto que seguirá apareciendo en canal 7 en programas como ¡Qué buena tarde! (donde la invitan con frecuencia), en El chinamo (estará este 2023) y en la segunda temporada de Morgan: la serie (a estrenarse en el 2024).

“Que la gente no piense que fue que me peleé. Salgo en buenos términos con el canal y yo sigo yendo. Lo que quiero es tener tiempo para hacer otras cosas con Elvirilla”, reiteró Chinchilla, quien hace dos semanas estrenó La cosquillita con Elvirilla, un programa radial que se transmite los miércoles a las 7 de la noche por Yok Radio.

Agradecidísima

De la serie de Juan Vainas y Chibolo, Carmen sale con un agradecimiento que no le cabe en el pecho, ya que dice que fue ese programa el que dio a conocer a su personaje y lo puso en la boca de todo el mundo.

“Fue la serie la que permitió que la gente se enamorara de Elvirilla y se lo dije a Mauricio Astorga (actor que es parte de los productores y guionistas de la serie), que estaré agradecidísima por toda mi vida y superencariñada con la serie, que la seguiré amando todo el resto de mi vida”, subrayó.

Carmen Chinchilla es la actriz que interpreta al personaje de Elvirilla.

Carmen no descarta la posibilidad de volver en unos años, pero no es una posibilidad que esté valorando, solo se la dejó picando a la producción por si en algunos años quisieran contar con el personaje.

“La idea es sacar a Elvirilla de la serie para ampliar un poco más sus alcances y tener otro tipo de experiencias con ella, pero no quita que pueda estar en algún otro momento, lo cierto es que el próximo año, cuando se estrene la sétima temporada de Los enredos de Juan Vainas, Elvirilla va a estar en otros lugares, en otras posiciones, haciendo otras cosas, proyectos más míos”, comentó.

La despedida

Carmen Chinchilla consideró que la salida de su personaje no impactará el programa, porque el público también quiere muchísimo a Juan Vainas, a Chibolo y al resto de los personajes.

“El programa seguirá quién sabe hasta cuándo, porque la gente los ama. En mis shows, siempre me preguntan por Juan Vainas y Chibolo, y nos relacionan. Siento que este anuncio no es una mala noticia porque todos seguimos siendo amigos, fueron muchos años trabajando juntos”, enfatizó.

La actriz Yessenia Artavia, quien falleció en enero pasado, logró grabar algunos episodios de su personaje Maruja para la sexta temporada de Los enredos de Juan Vainas.

Respecto a cómo se despedirá Elvirilla del barrio San Pascual Bailón (donde “viven” los personajes de Los enredos de Juan Vainas), contó que no habrá nada especial para el adiós.

“Fue una petición que hice yo. No quería, incluso, que se volviera noticia. Mau (Mauricio Astorga) y yo lo hablamos, y le dije que no hiciéramos nada, que así como ella llegó así se fue, para no hacer un escándalo ni un circo mediático”, explicó.

Y lo decidió de esa manera porque dijo que en enero, cuando murió la actriz Yessenia Artavia (le dio vida al personaje de Maruja en la misma serie), la gente sufrió mucho la despedida y quiere evitar ese sentimiento de nuevo en el público.

“Ya la gente sufrió mucho la despedida de Yessenia por su fallecimiento, a pesar de que ella está en la sexta temporada porque se lograron grabar capítulos con ella, pero fue un pedido personal de no hacer un escándalo”, afirmó.

Elvirilla estrenó su propio programa radial hace dos semanas, al lado de José Arceyut y Fabián Murillo. (Cortesía)

Así que para los seguidores de Elvirilla, les decimos que ahora tienen que pulsearla un poquito más para saber en qué aventura anda. ¡A Carmen, buena suerte!