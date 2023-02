Actriz de Pasión de Gavilanes que lucha contra el cáncer, tomó una difícil decisión

La actriz de Pasión de Gavilanes, Kristina Lilley, está luchando contra un cáncer de seno que la hizo tomar una dolorosa decisión.

La intérprete de la malvada “Gabriela Acevedo” en la popular telenovela, compartió un video y un mensaje para inspirar valentía a sus miles de seguidores.

Lilley descubrió que el cáncer había regresado a su vida el pasado mes de noviembre y lo compartió por su cuenta de Instagram, donde ahora mostró las consecuencias del tratamiento.

Actriz de “Pasión de Gavilanes” confirma que tiene otra vez cáncer de seno

La artista está sufriendo la caída de su cabello, por lo que mejor eligió raparse y pasar más rápido ese amargo proceso.

“Mi despertar en un día difícil, gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina, verme es doloroso, me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente, valentía. Gracias”, escribió en la descripción del video.

Tras la publicación, amigos y colegas como Paola Rey, Natasha Klauss, Sebastián Carvajal y muchos más le enviaron fuerza y abrazos solidarios.

La actriz de 59 años en el 2010 logró superar un cáncer en su cuello uterino.