Actriz Ilse Faith mostró el impresionante tamaño del fibroma que le sacaron del útero

La actriz Ilse Faith continúa recuperándose de la cirugía a la que fue sometida hace unos días para extraerle un fibroma uterino y ahora decidió mostrar, sin filtros, cómo fue parte de ese proceso.

La actriz Ilse Faith contó que por mucho tiempo trató de esconder su abdomen, pues la hacía sentir mal. (redes/Instagram)

La artista, recordada por sus trabajos en teatro y en series de Teletica, compartió en sus redes sociales un video donde deja ver imágenes del procedimiento médico, así como el impresionante tamaño del fibroma que le fue removido.

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La actriz Ilse Faith mostró cómo lucía antes su vientre sin saber que era por un fibroma. (redes/Instagram)

“¡Vean el tamaño de la cosa que me sacaron! Ese es el puño del doctor Raúl, que dicho sea de paso tiene una mano bastante grande. De verdad no era jugando, era bastante grandecito y al final pesaba 350 gramos”, contó la actriz, sorprendida aún por las dimensiones de la masa.

Ilse Faith mostró el tamaño del fibroma que le sacaron del útero

Hace unos días, Faith había revelado que pasó momentos muy difíciles tras descubrir que tenía este fibroma en el útero, una condición que inicialmente le plantearon resolver con la extracción total del útero, algo a lo que ella se negó rotundamente.

“Yo decía que no podía ser. Tengo 29 años, estoy sana y quería encontrar otra opción para conservar mi útero”, explicó en aquel momento.

Finalmente, encontró una alternativa médica que permitió remover únicamente el fibroma, cuya dimensión terminó siendo mucho más impactante de lo que imaginaba.

Ilse Faith mostró el tamaño del fibroma que tenía en su vientre. (redes/Instagram)

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Ahora, en plena recuperación, Ilse permanece en casa de sus padres, donde asegura que ha recibido todos los cuidados y chineos necesarios para sanar de la mejor manera.

Además, su pareja, el actor Freddy Víquez, ha estado muy pendiente de ella y la visita constantemente para acompañarla en este proceso.