Actriz Ilse Faith revela diagnóstico médico que la puso contra la pared: así está su salud

La querida actriz costarricense Ilse Faith abrió su corazón este miércoles al contar el difícil momento de salud que vivió en los últimos meses y que la llevó a pasar por el quirófano.

La artista, conocida por su trabajo en teatro y producciones de Teletica, compartió su historia en redes sociales, donde sorprendió con la fuerza con la que enfrentó el diagnóstico.

Ilse Faith es una reconocida actriz costarricense. Fotografía: Archivo LT.

LEA MÁS: Actriz Ilse Faith se lleva los aplausos por su creativo llamado a salir a votar: no creerá lo que hizo

Un fibroma que la tomó por sorpresa

Faith contó que hace unos meses le detectaron un fibroma en el útero, una condición que desconocía y que le cambió la vida de un momento a otro.

“No lo sabía, pero los fibromas son muy comunes entre las mujeres. Son masas que se forman en el útero que pueden ser tumorcitos muy chiquititos o tumorcitos un poquito más grandes, como en mi caso”, afirmó.

Incluso, mostró una imagen del ultrasonido en la que se aprecia el fibroma, que medía casi 10 centímetros.

Actriz Ilse Faith hace un inesperado anuncio sobre su salud

Se negó a perder su útero

El diagnóstico la llevó a consultar a varios especialistas, quienes le plantearon una solución radical que ella no estuvo dispuesta a aceptar.

LEA MÁS: Actriz Ilse Faith se muestra muy enamorada al celebrar “tres años y medio de pura miel”

“Me dijeron que había que sacar el fibroma con el útero (...). Me negué rotundamente a que esa fuera la única solución. Decía que no podía ser. Tengo 29 años, estoy sana, tenía que haber una manera de que mi útero pudiera continuar conmigo porque es mío”, dijo.

Encontró una esperanza

En medio de la incertidumbre, fue su hermana quien la ayudó a encontrar a un nuevo doctor tras una crisis con su menstruación que sufrió en enero y que describió como una “pesadilla”.

“Cuando me hizo el ultrasonido y vio el fibroma, me dijo que me iba a operar. Me dijo que era una pelotota y un guapetón (el fibroma)”, refirió la artista.

Ilse relató que, antes de la cirugía, vivió momentos muy complicados, incluyendo molestias constantes como inflamación abdominal y frecuentes ganas de orinar.

Una cirugía llena de miedo

La actriz confesó que enfrentó el procedimiento con temor, especialmente por el uso de anestesia general. Afortunadamente, la operación fue exitosa y actualmente se recupera en casa de sus padres.

Ilse Faith junto a su pareja, el también actor Freddy Víquez (hermano de Lussania Víquez). Fotografía: Archivo LT.

Un mensaje claro sobre la salud

Tras esta experiencia, Ilse dejó una reflexión importante sobre el cuidado personal.

LEA MÁS: Actriz Ilse Faith jamás olvida su primer protagónico teatral por un detalle y lo recordó con una linda foto

“Sin salud no tenemos nada, me he dado cuenta estos meses y estas semanas. Hay que hacer ejercicio, comer bien y revisarse en lugares donde te hagan las cosas bien. Tengo mucho que quiero hablar del tema pero al mismo tiempo no estoy lista para decir ciertas cosas en voz alta”, mencionó.

Además, confirmó que por ahora está alejada de sus proyectos actorales, pero espera retomarlos pronto.

“Todo está bien”, finalizó la pareja del actor Freddy Víquez.