Actriz Wenne Alton Davis fallece a los 60 años tras trágico accidente en Manhattan

La actriz estadounidense Wenne Alton Davis, de 60 años, falleció tras un accidente ocurrido este lunes 8 de diciembre en Manhattan, Estados Unidos.

Aunque el hecho se registró ese día, la información fue divulgada recientemente por distintos medios internacionales.

Según los reportes, un hombre de 61 años habría ignorado una luz roja mientras conducía un Cadillac, lo que provocó el impacto. Davis sufrió lesiones severas en la cabeza, fue trasladada a un hospital y murió horas después.

Wenne Alton Davis murió a los 60 años. (Wenne Alton Davis/Instagram)

Carrera en televisión y cine

La intérprete era reconocida por su participación en la serie The Marvelous Mrs. Maisel, de Amazon Prime, y también trabajó en producciones de plataformas como Netflix, NBC y HBO.

Su trayectoria inició en 2004 con el cortometraje Ladies Room, y posteriormente obtuvo papeles en Rescue Me, Shame, The Normal Heart, American Odyssey, Blindspot, New Amsterdam y Girls5eva, entre otros proyectos. Su aporte dejó una huella notable en la industria.