Muere comediante mexicano “Cometa Show” a los 40 años y conmociona a sus seguidores

La comedia mexicana amaneció golpeada por una noticia que nadie esperaba: Jesús Alberto González Galván, conocido en los escenarios como Cometa Show, murió a los 40 años, dejando en shock a colegas, seguidores y a toda la comunidad del stand-up de Monterrey.

Cometa Show, murió a los 40 años. foto: TV Azteca (Cometa Show/Cometa Show)

Según TV Azteca, la muerte del artista fue confirmada el 8 de diciembre y, hasta ahora, la familia no ha dado detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Aun así, desde las primeras horas del día, distintos humoristas, clubes de comedia y admiradores comenzaron a publicar mensajes de despedida, demostrando el enorme cariño que se había ganado.

¿Quién era Cometa Show?

González Galván era uno de los comediantes más queridos de Monterrey. Su carrera la construyó a punta de esfuerzo, sudor y muchas noches de escenario, presentándose en bares y clubes donde los comediantes ponen a prueba su material frente al público real.

Su humor se basaba en situaciones cotidianas: historias familiares, relaciones de pareja, vivencias de barrio y observaciones sencillas que hacían reír por lo cercanas que eran. Esa capacidad de conectar con la gente lo convirtió en un favorito del público regiomontano.

El comedianate tenía 40 años. (Cometa Show/Cometa Show)

LEA MÁS: Comediante Boris Alonso Sosa responde con todo a críticas que recibió por ir al concierto de Bad Bunny

Además, era conocido por mantenerse lejos de polémicas. Su enfoque estaba en hacer reír, trabajar con disciplina y dejar una buena impresión donde se presentara.

LEA MÁS: Choché Romano tiene a sus seguidores en suspenso al anunciar la última “loquera” que hizo

Una ola de despedidas

La noticia provocó una fuerte reacción en redes sociales. Varias figuras del stand-up lo despidieron con mensajes llenos de cariño.

También reconocidos recintos de comedia como El Unicornio Azul Monterrey y Zagar Comedy Bar lamentaron su fallecimiento y recordaron que siempre fue uno de los consentidos del público.

Incluso, su última publicación en Facebook (una foto celebrando su cumpleaños) se llenó en cuestión de horas de mensajes de seguidores que lo habían visto crecer en tarima y que no podían creer su partida.

La comedia regiomontana perdió a una de sus voces más queridas, un comediante que, con humor sencillo y cercano, logró hacerse un espacio en el corazón del público.