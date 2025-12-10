Choché Romano tiene a sus seguidores en suspenso al anunciar la última “loquera” que hizo

Choché Romano, presentador y humorista, hizo una "loquera" que tiene a todos en suspenso por ver como quedó. (redes/Instagram)

El presentador y humorista Choché Romano dejó a sus seguidores con la boca abierta este miércoles luego de compartir una imagen que generó todo tipo de reacciones.

Al parecer, el comediante decidió decirle adiós a los dreads que lució durante varios meses, por lo que su icónico pelo rasta habría quedado en el pasado.

Choché no ha mostrado todavía cómo quedó su nuevo corte, lo que tiene a muchos a la expectativa.

Choché Romano solo compartió en sus redes esta imagen generando mucha expectativas. (redes/Instagram)

Aplauden la decisión

En redes, varios amigos aprovecharon para vacilarlo. Su hermana Natalia Romano celebró el cambio escribiendo: “Bendito sea Dios, mi oración contestada… ahora sí mi rico, que se agarre el mundo contra Choché Romano el delicioso”.

El modelo Greivin Morgan también le tiró: “Qué dicha, ya lo iba a poner a vender conchas”. Y la periodista Glenda Mediana remató: “Gracias a Dios, un toque más y lo hacíamos parte del staff de Piratas del Caribe”.

Choché Romano tenía meses de andar su cabello así. (redes/Instagram)

Es decir, muchos de sus conocidos aplauden la decisión que tomó, aunque saben que su amigo, en el fondo de su corazón, no lo deseaba mucho.

Hace unos meses, Choché se propuso bajar de peso y ya ha perdido más de 23 kilos, por lo que ahora quiere lucir una apariencia totalmente renovada. Sus seguidores esperan con ganas la revelación final.