Acusan a miembros de grupo musical costarricense de agarrar a golpes a un seguidor

Los Navegantes es uno de los grupos musicales más populares y solicitados del país. Fotografía: Facebook Los Navegantes. (Facebook/Facebook)

Un gran escándalo sacude al grupo costarricense Los Navegantes luego de que un asistente a una presentación del conjunto musical acusara de supuesta agresión a tres de sus integrantes.

Los hechos ocurrieron el sábado anterior en el conocido salón Típico Copey, al que el denunciante del caso desmarcó de toda responsabilidad por la situación que acabó con la paz y la fiesta del lugar.

El domingo, a través de Facebook, un hombre de apellidos Quesada López denunció haber sido agredido, según él, por tres figuras del grupo musical, que salió al paso de las acusaciones hasta este martes por medio de un video en redes.

Videos de la supuesta agresión del vocalista de Los Navegantes

Quesada López aseguró que el cantante del grupo y dos miembros más del conjunto se molestaron con él por una queja que les dio respecto al sonido de la música que, a su gusto, estaba muy bajo.

“Resulta que este tipo (el cantante Erickson Flores) se molestó porque le pregunté a uno de los integrantes que por qué sonaban tan bajo, que si tenían algún problema con el equipo; el muchacho me explicó y listo, pero este (se refiere al cantante de manera despectiva), me dijo que si no me gustaba que me fuera del lugar, lo cual lo vi como una falta de respeto, y en este momento que empecé a hacer un video me golpeó el celular y hasta me lo quebró, luego se bajó de la tarima y se me vino a los golpes, también se me vinieron encima dos más del grupo”, afirmó el hombre, aportando dos videos de la situación como prueba.

“Otras amistades me han dicho que este tipo ha tenido problemas parecidos en otros lados, de profesionales no tienen nada, el dueño de este grupo debería tomar cartas en el asunto con estos tipos”, finalizó Quesada López su denuncia en Facebook.

¿Qué dicen Los Navegantes?

Este martes, el grupo aclaró qué fue lo que pasó y aunque aceptaron que la situación se salió de control y que ellos no debieron actuar de la manera en que lo hicieron, explicaron que las cosas no fueron como las pintó el denunciante.

“El señor lógicamente dice su versión, pero nosotros le vamos a contar lo que en realidad pasó”, afirmó Erickson Flores en el video de este martes.

Explicó que ellos estaban en el show cuando Quesada López se acercó a reclamar por el sonido.

“Él llega por detrás y empieza con palabras inadecuadas a gritarnos que el sonido está muy mal, que esa cochinada suena muy feo, yo, muy educadamente me acerco al caballero a explicarle el por qué del volumen bajo de la música”, explica.

Destacó que el sonido estaba en los decibeles permitidos por el Ministerio de Salud para ese establecimiento.

“Después de que, educadamente, le expliqué (lo del sonido) se volvió a enojar y me dijo que igual esa cochinada sonaba muy feo. Yo le dije: ‘señor, con todo el respeto que usted se merece, si usted no le agrada el show con nuestra música se puede marchar del lugar porque estamos para darle música a todo el público. De todo el salón solo él estaba en contra”, refirió Flores.

Según Los Navegantes, el señor se fue molesto a hablar con el dueño del salón y ellos pensaron que el problema había terminado, pero no fue así.

“Él se fue para su mesa con su gente y desde allá nos hacía señas, caras y malos gestos. Todos optamos por quedarnos queditos. Nuevamente viene hacia la tarima donde nosotros estábamos trabajando y pasa al frente de la tarima y cuando se acerca a mí saca el teléfono celular y va a grabarme. No me había dado cuenta que era él, sinceramente, porque hago a saludar, luego cuando veo que es él y que viene con mala intención ahí yo me molesto”, contó Erickson.

El vocalista de Los Navegantes dice que cuando intentó correrle la mano “desgraciadamente” el celular del hombre se le cayó, registrando una de las acciones de aparente agresión por las que el hombre los acusa.

“Eso sí se lo acepto (que le botara el celular) y le pido disculpas por eso. Lo que hice fue quitarle la mano para que no grabara más. Cuando él recoge el teléfono me sigue grabando y ya me voy por detrás donde él está a decirle que por favor no me grabe, en ese momento él reaccionó a agredirme a mí”, mencionó.

Ahí las cosas se pusieron tensas porque se involucraron dos integrantes más del grupo en un forcejeo que terminó con la supuesta agresión que acusan las dos partes, ya que otro de los músicos de Los Navegantes mostró las señas del supuesto mordisco que recibió de Quesada López cuando lo intentaron sacar a la fuerza del salón.

Los Navegantes dan su versión del escándalo que los salpica

“Estamos dando la cara y pidiendo disculpas, sabemos que esto no es normal en un baile y que la violencia no llega a nada y estamos arrepentidos de lo que pasó. Pudimos haber reaccionado diferente, quizá quedándonos callados, pero toda acción tiene reacción. Pedimos disculpas al público presente. Estamos dando nuestra versión”, mencionó otro integrante del grupo en el mismo video.

Los integrantes de Los Navegantes aclararon que ellos no son drogadictos --por cómo los trató el denunciante-- y que solo andan trabajando para salir adelante junto con sus familias.

El grupo subrayó que era lo único que iba a hablar sobre el caso y que no daría declaraciones adicionales.