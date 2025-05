Erick León cuenta con detalle cómo le robaron su camión ¿Hay gato casero?

Erick León y su hija María Fernanda se quedaron sin su equipo para trabajar en los eventos y conciertos.

Erick León recibió hace poco más de dos semanas uno de los golpes más duros de su carrera musical, perder sus instrumentos musicales y el camión con el que se transportaban a los conciertos, víctima del hampa.

El cantante nos contó con gran detalle cómo ocurrió el robo de su camión y si lo tenía asegurado, así como si sospecha de alguien cercano.

- ¿Cómo se siente al día de hoy con todo esto?

El proceso es muy lento. Levantar algo que usted construyó en 22 años no se va a construir tan rápido, claro, es un proceso lento. De mucho equilibrio emocional. Y, sobre todo, mucha fe. Y, evidentemente, han aparecido ángeles terrenales que no tenés idea, un montón de gente que a veces ni siquiera conoce uno, vieras qué interesante.

Supuestamente, así tienen el camión de Erick León ya, pero él cree que todo es un montaje para sacarle dinero. (Cortesía/Cortesía Erick León)

- ¿Cómo fue ese momento o a qué hora se enteró del robo, cómo fue que se dio cuenta de que no estaba el camión en su casa?

El camión, nosotros tocamos sábado y se lo robaron martes. Lo que pasa es que el camión no lo habían descargado, todo el equipo estaba en el camión. Para mala suerte, ese día lo dejó el muchacho afuera, no lo metió en en el parqueo, sino que lo dejó en media calle. Se lo robaron a las 3 a.m., llegaron tres personas en un carro oscuro. Yo creo que no duraron cinco minutos. En cinco minutos lo abren, encienden y se van, así de fácil.

- ¿Eso fue cerca de su casa?

No, no. Se deja en San Pablo de Heredia porque yo tenía bodega, pero me pasé (de casa), ahora estoy en Guadalupe, yo estaba durmiendo, porque es que el muchacho no sé si era que estaba enfermo, no sé qué fue lo que pasó, él pasó todo el día en la casa y hasta la noche se dio cuenta (del robo), entonces no hubo capacidad de reacción.

- ¿Qué más recuerda de esa noche?

Yo estaba dormido como a la medianoche fue que llamó el muchacho, Fernanda sí escuchó la llamada y Fernanda llamó a mi esposa y mi esposa fue la que me dijo, pues yo estaba dormido y solo decía: “¡¿a mi camión?!“. Ella, ”sí, que le robaron su camión".

Así lucía el camión de Erick León y su grupo La Jungla antes de que se lo robaran. (Cortesía/Cortesía)

- O sea, usted se enteró hasta ese martes en horas de la noche...

Sí, exacto. Como a las 11:50 p.m. Fue muy fuerte. No hubo tiempo de reaccionar, no hubo tiempo de nada. En realidad, la Policía y mucha gente que me llamó, muchos amigos que uno tiene, hicieron cierres de calles y decían por si alguien haya visto.

- Ahí fue cuando le dijeron que lo habían visto en ruta hacia Guápiles... ¿Quién le mandó las fotos de que ya le habían quitado la rotulación?

Andaba rotulado con una calcomanía que decía Erick León y La jungla y el Indomable que es un patrocinador mío. Y fíjate que cuando ya iba pasando por la ruta 32 solo la parte de atrás quedaba, ya le habían quitado todo.

Después empieza a llegar la información, me llamó gente de la cárcel, vieras cómo quieren hasta estafarlo a uno. Uno entiende que es su trabajo, que su trabajo es hacer lo mejor posible lo que están haciendo que es robar. De verdad que ellos no tienen escrúpulos de ningún tipo.

Ese es un consejo que le puedo dar a la gente de este país, que ya no se confíen de ninguna persona o por lo menos de llamadas extrañas y todo eso porque la gente no tiene escrúpulos.

Así fue como se robaron el camión de Erick León y La Jungla

- ¿Lo llamaron para pedirle recompensa?

¡Claro! Yo siempre supe que era de la cárcel.

- ¿Cuánto le estaban pidiendo?

Uno me pidió millón y medio, otro me pedía 500 mil colones, otro que 800 mil colones. No sé, fueron varios. Ahora utilizan hasta líneas colombianas, no sé cómo hacen.

- ¿Ha vuelto a tener noticias del presunto paradero del camión?

Un día de estos, no sé si decirlo, pero sí encendieron el iPad y me llegó la señal de que estaba en Sarapiquí.

O sea, la parte más grande de esto es que se llevaron todo el equipo. Todo lo que yo utilizaba, audio, cables, micrófono, 20 cabezas móviles. Fue una fiesta grande la que hicieron.

En sus redes sociales Erick León ha estado publicando fotos de sus instrumentos y pidiendo que le avisen dónde están. (redes/Instagram)

- ¿Y lo tenía asegurado?

No, no. Acababa de pintar el camión, entonces iba a hacer el cambio de calidad y lo iba a asegurar. El equipo uno lo va comprando por años y se te van perdiendo las series y yo nunca había tenido (pensar que se lo robarían), como yo siempre guardaba el camión en bodegas.

Es un camión que se saca, digamos de la bodega, se saca el equipo, se va y se toca, y se paga una bodega para que entre sin el equipo. Lo que pasa es que ese día estaba el equipo, es como que sabían que estaba todo ahí o fue suerte.

- ¿Sospecha de alguien?

No quiero llenarme la cabeza de mala vibra. No tengo ni un solo indicio de una persona. Lo que dicen que llaman gato casero y todo eso no, diría que no.

Erick León, músico y dueño del grupo La Jungla, agradeció a su equipo y a los que le han colaborado en estos días para sacar los conciertos adelante. (Redes sociales/Facebook)

- ¿Cómo ha logrado salir adelante con los compromisos musicales?

Por ejemplo, ya ando con pianos. Hace unos meses se me quebró el dedo, entonces estaba varado. Tengo un equipo de fútbol y lo primero que hicieron fue ayudarme para comprar los pianos. Sí, ellos hicieron un grupo, comandado por un amigo mío, y entre todos colaboraron.

Compramos unos pianos y una caja directa, eso ya lo andamos, y después tuve que alquilar una consola, un muchacho me dio un crédito ahí. Faltan unas cosas, detallitos, por ejemplo cables, hay que meter como 50 cables, pero yo tengo que alquilar equipo para cumplir con las fechas.

Tras de eso le estamos haciendo la casa nueva a mi mamá, se la botamos y se la estamos haciendo nueva. Ha sido una buena prueba de vida para ver de qué está hecho uno y cuánta fe y agarrado de Dios está.

