“Con engaños hizo que me quitara la máscara y me pidió que entrara a su proyecto, pero “sin máscara” porque me veía mejor. No acepté porque tengo valores. Venderme sexualmente no va conmigo y porque esta máscara solo la voy a perder en el cuadrilátero pues respeto y amo a la lucha libre”, escribió el Halcón Negro Jr.