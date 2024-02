Al locutor Bryan “el Guapileño” Chacón lo operarán otra vez del corazón

Bryan Chacón, "El Guapileño", locutor de La Caliente.

Bryan “el Guapileño” Chacón, locutor de la emisora La Caliente, continúa recuperándose de los dos infartos que sufrió a principios de mes y se prepara para su próxima cirugía.

El animador contó que será en mayo cuando lo vuelvan a operar, luego de que hace dos semanas le hicieron un cateterismo en el lado izquierdo de su corazón.

Según contó, dentro de tres meses le harán un baipás coronario para crear una nueva vía para que la sangre no obstruya la arteria del corazón.

El animador de la emisora 90.7 F.M., nos había contado que todavía le faltaba que le corrigieran el lado derecho del corazón y para eso es este nuevo procedimiento.

Mientras ese momento llega, Bryan seguirá guardando reposo en su casa y cumpliendo con las recomendaciones médicas.

“Dios es muy bueno, me ha dado una segunda oportunidad. He pasado por momentos en los cuales tengo que guardar mucho reposo, me dijeron que no podía consumir sal, que no puedo hacer esfuerzos, ni puedo estresarme”, mencionó.

“El Guapileño” contó que mucha gente le ha escrito en sus redes sociales preguntándole sobre cuándo vuelve a la radio, pero que por ahora seguirá incapacitado y que no sabe cuándo será su regreso.

Además, agradeció a todos los que se han preocupado por su salud y le han mandado buenas vibras durante su recuperación.