Alex Badilla asegura que ya dejó de ser el influencer “escandaloso, loco y problemático”

El influencer Alex Badilla aprovechó que anda en boca de todos por una publicación que hizo el youtuber Diego Bravo esta semana, por una foto que se tomó de sus nalgas, para aclarar que ya cambió y que ese Alex, “escandaloso, loco y problemático”, quedó en el pasado.

El también cantante aseguró en un video que hizo en Instagram que precisamente las redes sociales lo dañaron mucho mentalmente y que le tocó hacer un alto en su contenido y madurar a la fuerza, porque su forma de ser le trajo muchos problemas.

“Uno de mis grandes errores fue crecer frente a tantas personas, fue crecer aquí en redes sociales, donde muchos me vieron caer, me vieron equivocarme, me vieron cometer errores y horrores, pero con el tiempo pedí disculpas, empecé a tomar responsabilidad de mis acciones, empecé a cambiar mi manera de pensar, mi manera de decir las cosas y, yo no sé si lo notan, pero ya no utilizo redes sociales. Las redes sociales me afectaron a mí en lo que es la salud mental como ustedes no tienen idea”, dijo.

El ramonense aseguró que ahora usa sus redes solo para cuestiones de trabajo y para compartir lo que realmente le gusta, no con el afán de buscar “me gusta” o atraer más seguidores.

Alex Badilla asegura que dejará de compartir contenido escandaloso en sus redes sociales porque ya maduró.

Además, aseguró que si aún sigue activo en redes es porque le interesa seguir teniendo contacto con los seguidores que sí lo quieren, pero que ya nunca más lo volverán a ver involucrado en chismes o polémicas por su forma de actuar en redes sociales.

“Básicamente, si comparto algo es porque sé que del montón de personas de las que me seguían en algún momento aún quedan algunos que me quisieron por quien yo era y son a los que me debo, a los que de verdad me interesa todavía tener ese contacto y ese cariño que me demuestran en los comentarios, en sus mensajes, y por ellos es que yo sigo subiendo uno que otro contenido de vez en cuando, pero nunca me verán en chismes, en polémicas, hablando mal de mí o de otras personas, porque yo vivo en mi propia burbuja de locura, donde nadie puede llegar a dañarme”, agregó.

Alex Badilla dice que regala su Alex del pasado

Alex mencionó además que trabajó mucho mentalmente para dejar su pasado atrás, el cual ya no le pertenece.

“Si ustedes todavía tienen este concepto de ese Alex, tienen ese pasado de ese Alex Badilla, el escandaloso, el loco, el problemático, yo se los regalo, porque yo trabajé mucho mentalmente para desligarme de ese Alex, así que ya no me pertenece, ya no soy yo”, concluyó.

El influencer cuenta hasta el momento con 101 mil seguidores en Instagram y en Facebook tiene casi 5 mil seguidores y se dio a conocer cuando apenas las redes sociales estaban agarrando auge y él era aún menor de edad.