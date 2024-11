Alexis Rojas revivió algunos recuerdos gracias a foto que publicó Teletica

Alexis Rojas se pensionó en el 2019, pero siguió presentando noticias hasta el 2022. Foto: John Durán

Este miércoles Teletica sacó del baúl de los recuerdos una fotografía del equipo de periodistas y presentadores de Telentocias en los inicios de los años noventa, la cual le trajo gratos recuerdos a más de uno.

La imagen la publicaron en su cuenta de Facebook y en ella se logró ver a destacadas figuras como: Elberth Durán, Victoria Campos (blanco), Glenda Umaña (amarillo), Djenane Villanueva (rojo), Evelyn Fachler (rosado), Alexis Rojas, Ignacio Sánchez y Guido Fernández (sentado).

Fernández Saborío era el director del noticiero en aquel entonces, quien falleció en junio de 1997 de un cáncer linfático.

Dicha foto la habrían tomado por ahí de 1994; es decir, hace 30 años atrás cuando ellos eran las principales figuras del 7.

LEA MÁS: Periodista Alexis Rojas deja para siempre la tele: “Me he retirado de ver noticias”

Este era el equipo de Telenoticias hace 30 años.

Uno al que le trajo gratos recuerdos fue Alexis Rojas, quien se jubiló en 2019, pero le dijo adiós de manera defenitiva a la televisión en setiembre de 2022.

Don Alexis, quien terminó siendo una de las grandes figuras de Repretel, comentó que ni se acordaba cuándo les tomaron esa foto y la razón por la que los reunieron a todos.

“Ni me acordaba de la existencia de esa foto. Sacando cuentas, eso fue en la época de Guido Fernández, veo que hay algunos compañeros que ya se pensionaron como Elberth Durán, o que todavía siguen en radio como doña Evelyn, y Djenane parece una chiquilla salida del kinder ahí, aunque yo me veo ahí y parezco un güililla”, dijo al mirar la foto.

El recordado presentador de noticias sigue, prácticamente igual, pues nunca se quitó el bigote que estaba más de moda en aquellos años.

“El bigote nunca me lo apié, aunque ya no lo tengo tan tupido, porque ya no se usa así. Parece como la cola de una ardilla uno en ese tiempo (risas)”, agregó.

Alexis Rojas contó que ahora está dedicado a su familia y a descansar.

Rojas recordó que él llegó a Telenoticias en 1988 y se mantuvo ahí por 12 años, donde dice haber aprendido montones de todos sus excompañeros.

“Fue una etapa de crecimiento, de maduración, de desarrollo profesional junto a colegas muy buenos y queridos también, y uno aprendía todos los días, me recuerda el trabajo de equipo que se hacía, porque la tele es un trabajo en equipo. A pesar de que estábamos en canal 7, que era el líder en noticias en ese tiempo, por lo menos yo nunca me creí eso, siempre traté de esforzarme y trabajar duro para que el resultado que saliera al aire fuera bueno, al final todos trabajábamos por lo mismo”, dijo.

Tras salir de Teletica en el año 2000 se fue a trabajar a radio Libertad por tres años, donde tuvo un programa propio, y después fue que se unió a Repretel donde se mantuvo por 16 años.