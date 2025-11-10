Alison Montaño, reina de belleza de 21 años, pierde la vida junto a su pareja en un hecho trágico

La modelo Alison Montaño, de 21 años, murió tras sufrir un accidente automovilístico cuando viajaba junto a su pareja.

Según informaron medios mexicanos, el vehículo en el que se trasladaban fue impactado de frente por un camión de carga, lo que provocó la muerte inmediata de ambos ocupantes.

El trágico suceso el pasado viernes 7 de noviembre; sin embargo, se dio a conocer días después por la prensa internacional, causando una profunda conmoción.

Alison Montaño perdió la vida a los 21 años junto a su pareja. (Infobae/Captura)

Una promesa de la belleza mexicana

Alison, quien estudiaba Psicología y Educación, había sido coronada unos días antes como Señorita Teocaltiche 2025, título que celebró con orgullo.

Familiares, amigos y seguidores expresaron su dolor a través de redes sociales, donde recordaron a Montaño como una joven ejemplar, llena de sueños y con una prometedora carrera por delante.