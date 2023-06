Allan Mora tras quema de restaurante: “No queremos dar lástima, queremos luchar”

Allan, de morado, estaba muy ilusionado con el negocio, pero eso no hace que se dé por vencido. (MAYELA LOPEZ)

El cantante de La Kuarta, Allan Mora, lo tiene claro, para poder levantar los once restaurantes que se quemaron el sábado anterior en la Villa Gastronómica Los Yoses, tienen que trabajar, luchar y esforzarse, pero no dar lástima.

Allan, quien es uno de los socios del lugar, sabe que así como ellos perdieron todo lo que invirtieron, no son los únicos que han tenido un inconveniente y por eso, lejos de pedir ayuda regalada, quieren más bien chinear a las personas que les tiendan la mano.

Para eso, idearon la campaña: “Levantemos Villa Los Yoses”, con la cual las personas que quieran colaborar podrán hacerlo por medio de una compra adelantada de 5 o 10 mil colones, los cuales ayudarán a levantar de nuevo los negocios que pertenecen a varias familias pulseadoras.

LEA MÁS: Alonso Solís sobre incendio de su cafetería: “Es un momento duro y muy difícil”

Estos montos se podrán canjear en la reapertura, que si bien todavía no tiene fecha, la idea es que sea en un par de meses.

La compra se hace por medio de SINPE móvil al número 7187-0097, a nombre de la sociedad 3-101-762949 SA y se envía el comprobante a ese celular. El colaborador recibirá un cupón con su nombre y código QR, que podrá hacer válido en el restaurante de su elección, una vez que haya reabierto sus puertas.

“No queremos dinero regalado, solo que nos ayudes a volver a iniciar a levantar Villa Los Yoses”, es lema de esta bonita campaña.

Recordemos que en el complejo de restaurantes, Alonso Solís también tenía una cafetería y Vanessa González estaba metida en la parte del entretenimiento.

La cafetería de Alonso Solís quedó en cenizas tras el incendio.

Rudo

Allan cuenta que si bien han sido días muy duros, él ha tratado de convencer a las personas que tenían restaurantes en la Villa de tener fe y mente positiva de que podrán salir adelante y recuperarse.

“La campaña es de lucha, nosotros queremos demostrar que con trabajo se puede salir adelante, ahora nos toca esforzarnos cuatro veces más, las familias están agüevadas, pero estamos mentalizados en que sí podemos, no queremos pensar en qué o por qué pasó, pero sí en que vamos a levantarnos.

“Fue pérdida en un ochenta por ciento de la villa, eran once locales y todo se perdió, todavía no hemos hecho cálculos de cuánto se perdió, pero sí es un montón de dinero, más que apenas teníamos un mes de haber abierto. Desde que pasó hemos estado trabajando duro, muchos amigos se acercaron, ya botamos techos y ya estamos dándole. La idea es abrir en unos dos meses”, comentó el cantante.

Otra de las ideas que tiene es hacer algunos conciertos para recaudar fondos y seguir avanzando con la fe de poner en pie los localitos.

Por suerte, según afirma, sabe que nadie los va a abandonar a él ni a las otras familias que perdieron todas sus inversiones.

“Uno no está preparado para estas noticias, pero estoy contento por el cariño que nos han demostrado, el día que limpiamos había cien personas, incluso hay gente que nos ofrece el equipo a un precio más cómodo, porque ven que uno quiere trabajar y salir avante”, dijo Allan.

Posted by Allan Mora on Monday, June 5, 2023

En shock.

El músico también nos contó cómo se dio cuenta del incendio y su reacción fue la esperada al ver que el esfuerzo y la ilusión que tenían al abrir los negocios, hace mes y medio, se fue en cuestión de segundos.

Allan se enteró del incendio el sábado a las 6 a.m., cuando lo llamaron, la gente de la alarma. En cuestión de 20 minutos ya el fuego había acabado con casi todo.

“Me fui directo para allá, pero no pude manejar, tuvieron que llevarme. Alonso (Solís) me pasó las fotos y yo no le creía, luego me llegaron un montón de mensajes y quedé en shock, tuve que llamar a mi papá para que me llevara porque no podía ni moverme”, relató Allan.