Allison Bastos, exnovia del Dari, no dejó pasar noticia de su ruptura y comentó con elegancia

Allison Bastos, creadora de contenido, tiró pedrada al darse a conocer que su exnovio El Dari terminó con su actual novia. (rede/Instagram)

Darío Durán, mejor conocido en las redes sociales como El Dari, confirmó este domingo que su relación amorosa con la doctora Sofía León se terminó.

Aunque el humorista no quiso entrar “en detalles” sobre por qué terminaron, sí reconoció que hubo “situaciones difíciles y dolorosas relacionadas con la confianza y la lealtad”.

Se rumora que, supuestamente, el motivo habría sido una infidelidad por parte de ella, por lo que muchos que conocían de su antigua relación con la influencer Allison Bastos le empezaron a escribir que todo es producto del “karma”.

Los creadores de contenido El Dari y Allison Bastos fueron pareja por varios años.

Precisamente, la creadora de contenido Allison Bastos no dejó pasar la noticia de su ruptura y le tiró con elegancia.

En su cuenta de Instagram ella escribió: “Enamorénse cuando estén listos, no cuando se sientan solos. Gracias”.

Aunque no escribió nombres, se nota que la pedrada iba con dirección al humorista, pues lo publicó justo cuando surgió este fin de semana el rumor de la ruptura de El Dari y León.

Darío Durán, mejor conocido como El Dari y su exnovia Sofía León. (redes/Instagram)

Bastos y El Dari fueron pareja tiempo atrás y en el pódcast de Johanna Villalobos ella confesó que simplemente fue “la mujer del proceso”, pero que no se arrepiente de haber ayudado a su ex a surgir porque lo hizo por amor y nadie la obligó.

Allison Bastos, creadora de contenido, publicó este mensaje en sus redes tras surgir el rumor que su expareja El Dari había terminado su actual relación de pareja. (rede/Instagram)

Aunque nunca se refirieron públicamente sobre las razonas de su rutpura, según los chismes, el que falló fue él.