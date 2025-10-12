El Dari habla por primera vez sobre su vida amorosa y los rumores que lo rodean

El Dari habló de su reciente ruptura amorosa.

El Dari rompió el silencio y habló por primera vez sobre su vida amorosa, aclarando los rumores que circulan sobre su reciente ruptura y poniendo fin a las especulaciones que lo han acompañado en los últimos días.

“Quiero dirigirme a ustedes para aclarar una situación que ha generado muchas preguntas y comentarios en los últimos días. He recibido numerosos mensajes, incluso de medios o páginas, y considero importante hablar con transparencia aclarando que este será el único y último mensaje que compartiré sobre el tema”, inició diciendo en Instagram.

Expresó que su relación con la doctora Sofía León llegó a su fin, pero que no pensaba entrar en detalles, aunque reconocía que hubo situaciones difíciles y dolorosas relacionadas con la confianza y la lealtad.

“A quienes han mencionado la palabra ‘karma’, los entiendo y no tengo resentimiento alguno. Si las cosas ocurrieron de esa manera, lo acepto con madurez y en paz”, agregó.

El humorista agregó que ha visto comentarios de todo tipo hacia él, donde le dicen que fue ingenuo, ya que su objetivo era cambiar actitudes de sus relaciones pasadas y mejorar la relación en la que estaba.

“Eso me deja la tranquilidad de haber actuado desde el corazón y con buenas intenciones. Agradezco a esa persona que estuvo conmigo, porque no todo fue malo. Me ayudó a ver cosas que necesitaba cambiar y me impulsó en momentos grises y, sin saberlo, a mejorar en muchos aspectos de mi vida”, detalló.

Puntualizó que cerraba el capítulo con respeto, madurez y gratitud hacia las personas que seguían de cerca su relación.

El Dari expresó que seguirá trabajando duro, enfocado en sus metas para seguir creciendo como persona.

“Mi intención con este mensaje no es generar polémica, sino cerrar el tema con serenidad y respeto a las partes involucradas”, concluyó.