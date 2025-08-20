Farándula

Allison Bastos tira pedrada al celebrar su soltería y le responde a seguidor criticón

La creadora de contenido Allison Bastos le habría tirado a su expareja El Dari CR en su publicación

Por Silvia Núñez
Allison Bastos, creadora de contenido
Allison Bastos, creadora de contenido, tiene dos años soltera. (redes/Instagram)

La creadora de contenido, Allison Bastos, está celebrando dos años de estar soltera y no perdió la oportunidad para tirar un hachazo contra su expareja.

La influencer hizo un reel en sus redes sobre la importancia de saber elegirse primero antes que amar a alguien; en especial, cuando se topa uno con la persona equivocada.

Recordemos que ella se dio a conocer hace unos años cuando hacía contenido junto con su exnovio Darío Durán, más conocido como El Dari CR.

“Hoy estoy cumpliendo 2 años soltera... me celebro con este reel”, escribió en un primer posteo.

Alli Bastos celebra así dos años de solteria

Y luego, subió un video en el que publicó: “Sé tan exigente como quieras, porque estar sola, nunca ha destruido a una mujer. Estar con la persona equivocada, sí”.

Luego agregó: “La verdadera paz comienza cuando entiendes tu valor”.

Allison Bastos, creadora de contenido
Allison Bastos quemó al seguidor que se burló de su físico tras su posteo. (redes/Instagram)

Dicha publicación fue aplaudida por muchas de sus seguidoras; sin embargo, nunca falta el que opina de más y hasta le tira ofensas por su físico.

Allison aprovechó para contar que su contenido es más consumido por mujeres que por hombres y que en otros tiempos dichas ofensas la hubieran herido mucho, pero eso ya pasó.

“De ese 94,6% de mujeres, casi todas me comentan cosas lindas, porque siento que eso he cultivado aquí... que todas brillamos, independientemente, de si somos lindas o no, si somos altas o bajas, si somos gordas o flacas... Su comentario hoy me da risa, hace unos años me hubiera hecho dudar y hasta llorar, que Dios te guarde”, le publicó al seguidor que le tiró por su contextura.

Allison Bastos, creadora de contenido
Allison Bastos aprovechó para responderle al seguir que le tiró por su contextura. (redes/Instagram)

Allison BastosAlli BastosEl Dari CR
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

