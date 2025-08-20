Allison Bastos tira pedrada al celebrar su soltería y le responde a seguidor criticón

Allison Bastos, creadora de contenido, tiene dos años soltera. (redes/Instagram)

La creadora de contenido, Allison Bastos, está celebrando dos años de estar soltera y no perdió la oportunidad para tirar un hachazo contra su expareja.

La influencer hizo un reel en sus redes sobre la importancia de saber elegirse primero antes que amar a alguien; en especial, cuando se topa uno con la persona equivocada.

LEA MÁS: Allison Bastos habló de su exrelación con el Dari CR y confesó que ella fue “la mujer del proceso”

Recordemos que ella se dio a conocer hace unos años cuando hacía contenido junto con su exnovio Darío Durán, más conocido como El Dari CR.

“Hoy estoy cumpliendo 2 años soltera... me celebro con este reel”, escribió en un primer posteo.

Alli Bastos celebra así dos años de solteria

Y luego, subió un video en el que publicó: “Sé tan exigente como quieras, porque estar sola, nunca ha destruido a una mujer. Estar con la persona equivocada, sí”.

Luego agregó: “La verdadera paz comienza cuando entiendes tu valor”.

Allison Bastos quemó al seguidor que se burló de su físico tras su posteo. (redes/Instagram)

Dicha publicación fue aplaudida por muchas de sus seguidoras; sin embargo, nunca falta el que opina de más y hasta le tira ofensas por su físico.

LEA MÁS: El Dari volvió a las redes y aprovechó para desmentir un rumor

Allison aprovechó para contar que su contenido es más consumido por mujeres que por hombres y que en otros tiempos dichas ofensas la hubieran herido mucho, pero eso ya pasó.

“De ese 94,6% de mujeres, casi todas me comentan cosas lindas, porque siento que eso he cultivado aquí... que todas brillamos, independientemente, de si somos lindas o no, si somos altas o bajas, si somos gordas o flacas... Su comentario hoy me da risa, hace unos años me hubiera hecho dudar y hasta llorar, que Dios te guarde”, le publicó al seguidor que le tiró por su contextura.

Allison Bastos aprovechó para responderle al seguir que le tiró por su contextura. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Natalia Rodríguez se va de Sábado feliz y revela la promesa que le hizo a Nelson Hoffmann