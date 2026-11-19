Alonso Solís Calderón, conocido como el Mariachi y exfutbolista del Deportivo Saprissa contó que hace unos meses fue diagnosticado con cáncer y que lo tuvieron que operar de emergencia para quitarle el riñón. (redes/Instagram)

El exfutbolista Alonso Solís se llevó una desagradable sorpresa luego de contar públicamente que tuvo cáncer, pues entre los cientos de mensajes que recibió hubo algunos de personas que, lejos de solidarizarse con él, se alegraron de lo que le había sucedido.

El “Mariachi” compartió un nuevo video este jueves para agradecer las numerosas muestras de cariño que recibió después de revelar que le encontraron un tumor maligno en uno de sus riñones y que tuvo que ser operado para extirparle ese órgano.

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Sin embargo, no todo fue bonito. El exjugador del Deportivo Saprissa reconoció que le llamó muchísimo la atención encontrarse con comentarios de personas que consideraban que merecía haber pasado por una situación tan delicada.

“Me llamó la atención que había también mucha gente que se alegraba de que algo malo me hubiera pasado. Vi algunos mensajes en redes sociales que decían: ‘Me alegro, por esto y porque aquello’. Y yo decía: ‘Qué me parece increíble’. Pero sí existe gente que se alegra del mal”, expresó.

Alonso Solís revela inesperado diagnóstico de cáncer y cuenta cómo se encuentra actualmente

Solís agregó que incluso encontró personas que justificaban sus comentarios asegurando que él se merecía lo sucedido por cosas que había hecho.

“Yo me quedé asustado. Yo dije: ‘Qué vacilón, hay gente que dice: no, se lo merece porque hizo’. No, no, no. Yo creo que Dios no es así”, manifestó.

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El exfutbolista también compartió una reflexión sobre quienes disfrutan cuando otra persona atraviesa una situación dolorosa.

“Cuando alguien se alegra de algo malo que le pasa a alguien, yo siento que es como que el mundo gira y no le va a ir bien a esa persona en la vida, en cómo se sienta y demás”, comentó.

Agradecido con el cariño

Pese a esos mensajes, Alonso quiso dejar claro que fueron muchas más las personas que se acercaron a él con palabras bonitas, buenos deseos y oraciones.

“Realmente, muchas gracias. Dios es bueno y tiene control de todas las cosas”, expresó.

Además, aseguró que se encuentra muy bien y agradeció a quienes se preocuparon por su estado de salud.

“Bendito Dios y gracias a Dios estoy muy bien. Me siento muy bien, hasta que Dios quiera, porque Dios es el que manda, Dios es lo que importa en esta vida y Dios es el que me tiene acá”, dijo.

Alonso Solís contó que ya se siente mejor de salud después del gran susto que se llevó. (redes/Instagram)

El Mariachi también se mostró contento porque su testimonio ayudó a otras personas que han pasado por situaciones similares y que le escribieron para contarle sus propias experiencias.

“Me alegra mucho que de alguna u otra forma les haya calado el mensaje”, agregó antes de despedirse con un abrazo y bendiciones para sus seguidores.

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A inicios de semana Solís sorprendió al contar que tuvo cáncer y, según explicó, el tumor maligno que le encontraron estaba en uno de sus riñones y tuvo que someterse a una operación en la que le extirparon ese órgano.

El exfutbolista había mantenido la situación en privado, entre otras razones, porque su hermana Andrea también enfrentaba una lucha contra el cáncer. Ella falleció el 1.º de junio de este año.

Ahora, después de compartir lo que vivió, Alonso asegura sentirse bien y agradece a quienes lo han acompañado con sus mensajes y oraciones.