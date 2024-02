Alonso Solís y Déborah Soto salen a hablar y aclaran por qué detuvieron al exfutbolista

Alonso Solís y su pareja Déborah Soto aclararon lo ocurrido este 14 de febrero.

El exfubolista Alonso Solís pasó un Día de San Valentín bastante amargo tras pasar detenido en la Fiscalía por más de ocho horas y al salir en libertad aclaró que fue lo que realmente pasó con su detención.

Junto a su pareja, Déborah Soto, hizo un en vivo en su cuenta de Instagram para decir que ambos se presentaron libremente ante el Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, y que al final la fiscal que lleva su caso lo mandó a detener, supuestamente, sin razón aparente.

“Ayer nos avisaron que el proceso que se llevaba en el 2019 no se había cerrado y tal y nosotros dijimos: ‘no, mañana a primera hora estamos en la Fiscalía’, nos presentamos a las 8 a.m. para según yo firmar un papel y ya irnos, y pues hay gente que le gusta hacer show, a la fiscal, que yo tengo el nombre y que espero y si algo puedo hacer en contra de ella lo voy a hacer y creo que sí porque ya un abogado me dijo que sí podía porque lo que hicieron no estuvo bien, hicieron todo un show mediático”.

“Me arrestaron, me mantuvieron todo el día, cuando vi salir a gente que había hecho cosas muy malas y bueno, ya después, gracias a Dios, Debbie fue a firmar lo que tenía que firmar, yo firmé lo que tenía que firmar y me dieron la salida ahorita”, mencionó.

Alonso Solís salió de la cárcel minutos antes de las 5 p.m. este 14 de febrero. Foto: Marvin Caravaca (Cortesía)

Su pareja, quien fue la misma que lo denunció por violencia doméstica hace cinco años, dijo por su parte que fue “como un engaño porque nos dijeron simplemante era ir a firmar”.

Aseguraron que después les dijeron que por decisión de la fiscal, Alonso debía quedarse detenido “solamente para hacer show y vender un poco más de noticia falsa”.

La pareja agregó que ahora solo quieren pasar una noche bonita para celebrar San Valentín y el amor que los une.